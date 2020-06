Kwieciński: Początek 2020 roku PGNiG pod znakiem dobrych rozstrzygnięć z Gazpromem i Nord Stream 2 Energetyka

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Fot. PGNiG

Zdaniem prezesa PGNiG pierwszy kwartał 2020 roku był przełomowy dla jego firmy między innymi przez zwycięstwo w arbitrażu z Gazpromem oraz korzystne decyzje w sprawie Nord Stream 2.

– Pamiętamy czwarty czerwca 1989 roku. Był to rok przełomowy dla Polski. Wielu z nas mówiło w tamtym czasie o opuszczeniu obozu komunistycznego i wejściu do wolnego świata. Myślę, że 2020 rok będzie przełomowy dla PGNiG, bo czekają nas liczne zmiany nie tylko wywołane pandemią i kryzysem, oraz tworzeniem nowej gospodarki europejskiej, ale w związku z tym, że chcemy naszą grupę znacznie silniej rozwijać w nadchodzących miesiącach i latach – mówił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

– Decyzją sądu arbitrażowego w Sztokholmie przyznano nam rację w sporze, który zaczął się w listopadzie 2014 roku. Sąd wyraźnie orzekł, że za gaz sprowadzany z Rosji płaciliśmy za dużo. To historyczna data z pierwszego kwartału, która ma również znaczenie dla naszej firmy i naszych finansów – ocenił Kwieciński. – Po krótkich perturbacjach nasze relacje z Gazpromem weszły na normalną ścieżkę, rozliczamy się według nowej formuły.

Kwieciński odniósł się także do odrzucenia wniosku o zwolnienie gazociągu Nord Stream 2 z prawa dyrektywy gazowej. – Byliśmy temu przeciwni wraz z rządem polskim, uczestniczyliśmy formalnie w tym sporze przed niemieckim regulatorem. Ten wyrok oznacza, że nasze argumenty przedstawione wspólnie z rządem i Urzędem Regulacji Energetyki znalazły posłuch u niemieckiego regulatora.

Kolejna decyzja ważna dla PGNiG to odrzucenie skargi Nord Stream 2 w sprawie dyrektywy gazowej. – Ten porządek prawny obowiązujący w Unii Europejskiej jest dobry i właściwy, a wszystkie podmioty się do niego powinny dostosować. Apelujemy tylko o to, aby wszystkich obowiązywały te same reguły na rynku europejskim i powinno to dotyczyć także Gazpromu – ocenił prezes PGNiG.

Prezes Kwieciński odniósł się także do pytania BiznesAlert.pl o wpływ sankcji USA na sporny Nord Stream 2. – Widzimy, że sankcje amerykańskie (wobec Nord Stream 2 – przyp. red.) są bardzo skuteczne w tej chwili. Widać to było w ostatnich kilku miesiącach. Również uważamy, że wszystkie inwestycje powinny funkcjonować w Unii Europejskiej na tych samych zasadach, w oparciu o to samo prawo i żadna spółka ani rurociąg nie powinien być z niego wyłączony. Nie chodzi tylko o Nord Stream 2, ale przypominam nasze skuteczne zabiegi o podporządkowanie tym prawem OPAL (odnoga Nord Stream 1 w Niemczech – przyp. red) – ocenił prezes PGNiG.

Opracował Wojciech Jakóbik