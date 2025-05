Jest nowy papież. Został nim Robert Prevost z USA. Przyjął imię Leona XIV

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Wiadomość o jego wyborze ogłosił w czwartek po godz. 19 z balkonu bazyliki Świętego Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti.

Francuski kardynał protodiakon wygłosił następującą formułę po łacinie: „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam” („Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża”). Następnie wymienił imię i nazwisko kardynała oraz imię, które przyjął.

Wybór przyjęto entuzjastycznymi okrzykami.

Pierwsze słowa Leona XIV

Papież Leon XIV powiedział w pierwszych słowach skierowanych do dziesiątków tysięcy wiernych z balkonu bazylki Świętego Piotra: „Niech pokój będzie z wami wszystkimi”. Wśród aplauzu mówił, że Kościół ma być otwarty, dla wszystkich i służyć jako pomost dialogu.

epa12084341 Newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Francis Prevost from the USA, blesses faithfuls from the central loggia of Saint Peter’s Basilica, Vatican City, 08 May 2025. EPA/ALESSANDRO DI MEO Dostawca: PAP/EPA.

„Zło nie przeważy” – dodał nowy papież.

„Chciałbym, żeby pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, na całą Ziemię. Niech pokój będzie z wami” – mówił wśród ogromnego aplauzu nowy papież pochodzący z USA.

Dodał: „To jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego, pokój bezbronny i taki, który rozbraja, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo”.

Leon XIV oddał hołd papieżowi Franciszkowi.

„Jesteśmy wszyscy w rękach Boga i dlatego bez strachu, zjednoczeni, ręka w rękę z Bogiem i między nami idziemy naprzód” – podkreślił. Nowy biskup Rzymu powiedział, że świat potrzebuje światła Chrystusa.

„Ludzkość potrzebuje go jako pomostu, by dotarł do niej Bóg i jego miłość. Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie – jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju” – prosił papież.

Matematyk i teolog

Leon XIV ma 69 lat i długie doświadczenie posługi w Peru. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów. Był uważany za jednego z papabili.

Przewodniczył też zakonem Augustianów i kierował biurem Watykanu ds. nowych nominacji biskupów, Dykasterią ds. Biskupów, oceniając kandydatów i składając rekomendacje do zmarłego papieża. Pełnił również funkcję przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Ma licencjat z matematyki. Ukończył studia na na Uniwersytecie Villanova w Pensylwanii. Później ukończył Katolicki Uniwersytet Teologiczny w Chicago.

Na placu Świętego Piotra i na prowadzących do Watykanu ulicach zgromadziły się dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata.

Według agencji Ansa, powołującej się na źródła w Watykanie, zaraz po wyborze nowy papież pozdrowił po kolei wszystkich kardynałów, a wieczorem zje z nimi kolację.

Gratulacje od prezydenta Trumpa

To wielki zaszczyt dla naszego kraju, że mamy pierwszego amerykańskiego papieża – powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump, gratulując kardynałowi Robertowi Francisowi Prevostowi wyboru na głowę Kościoła katolickiego. Dodał, że nie może doczekać się spotkania z nowym papieżem.

„Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!” – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jeszcze przed konklawe Trump żartował, że to on chciałby zostać papieżem i zamieścił na swoim koncie wygenerowaną przez AI grafikę z jego wizerunkiem w papieskich szatach. Trump wskazywał też na arcybiskupa Nowego Jorku Timothy’ego Dolana jako na dobrego kandydata.

