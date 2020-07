Jest nowy zarząd Taurona Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała na stanowisko prezesa zarządu Wojciecha Ignacoka, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych Marka Wadowskiego i wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem Jerzego Topolskiego.

Zmiany kadrowe

Rada Nadzorcza Taurona odwołała ze skutkiem na koniec dnia 14 lipca 2020 r. wszystkich Członków Zarządu Emitenta V wspólnej kadencji, tj.:

1. Filipa Grzegorczyka – Prezesa Zarządu,

2. Jarosława Brodę – Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju,

4. Marka Wadowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 15 lipca 2020 r. następujące osoby do składu Zarządu Emitenta na VI wspólną kadencję:

1. Wojciecha Ignacoka na stanowisko Prezesa Zarządu,

2. Marka Wadowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów,

3. Jerzego Topolskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem.

Wspólna kadencja Zarządu Emitenta trwa 3 lata.

W dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała dokumenty potwierdzające złożenie przez Pana Wojciecha Ignacoka rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska i w związku z tym na dzień objęcia funkcji Prezesa Zarządu Tauron nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta.

Nowy zarząd Taurona

Wojciech Ignacok to absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. Dodatkowo swoją wiedzę wykorzystywał podczas prowadzenia złożonych projektów inwestycyjnych – czytamy w raporcie giełdowym spółki.Od 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska, spółce prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.Od 2003 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz wsparcia technicznego projektów inwestycyjnych finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej. W latach 2009-2016 był związany ze Scott Wilson Sp. z o.o./URS/Aecom Company, gdzie świadczył usługi konsultanta/inżyniera konsultanta/kierownika projektu/zastępcy dyrektora przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Od 2013 r. był również odpowiedzialny za realizację budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W PEC Geotermia Podhalańska w latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, w latach 1997-2003 zajmował stanowiska: specjalisty ds. marketingu, kierownika działu marketingu oraz Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji i inwestycji. W latach 1995-1997 pracował w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym „CZS” w dziale logistyki i informatyki.

Marek Wadowski, wiceprezes Zarządu ds. Finansów to zbsolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz, zakupów i administracji, IT, operatora rynku i obsługi handlu, obrotu, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz inspektora ochrony danych osobowych.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu – dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu – dyrektora generalnego.W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

Pan Jerzy Topolski wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem to absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką.

Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą Tauron lub jej poprzednikami prawnymi, tj. Enion i Zakładem Energetycznym Kraków S.A.

Od 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora w Tauron Dystrybucja, gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

W Tauron Dystrybucja, oprócz wyżej wspomnianej funkcji, był w 2016 r. dyrektorem oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku koordynatora i był odpowiedzialny m.in. za jakość obsługi klientów. Od 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję głównego specjalisty, a w latach 2011-2012 zajmował stanowisko kierownika Biura Taryf i Kontaktów z URE.

W Enion w okresie od 2010 r. do 2011 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Taryf i był odpowiedzialny w szczególności za zarządzanie przychodami regulowanymi. W latach 2007-2010 był dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i odpowiadał za zapewnienie rentowności sprzedaży usług dystrybucji. Od 2005 r. do 2007 r. był Prezesem Zarządu, w latach 2004-2005 – Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a do 2004 r. – Członkiem Zarządu i dyrektorem obrotu energią.W Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. w latach 1989-2000 pełnił funkcje: dyrektora regionu wysokich napięć, zastępcy kierownika regionu wysokich napięć ds. technicznych oraz mistrza i inżyniera ds. sieci.

Tauron/BiznesAlert.pl