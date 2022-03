Jest potencjał 200 mld dolarów eksportu z Polski do krajów Afryki (RELACJA) Bezpieczeństwo

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze w Dubaju. Fot. Mariusz Marszałkowski.

Trwa Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze w Dubaju. Polska mogłaby eksportować do Afryki towary warte 200 mld dolarów.

Afryka z potencjałem dla polskiego eksportu

– Mamy ogromny potencjał do zaoferowania Afryce. Mamy potencjał gospodarczy, mamy możliwości oddziaływania na gospodarkę Afryki. Możemy wiele wspólnie się nauczyć. Obecny poziom handlowy nie odpowiada potencjałowi Polski, która jest jedną z największych światowych gospodarek. Postrzegamy Afrykę jako bardzo perspektywiczny kierunek rozwoju w wielu obszarach i sektorach gospodarki. Szacujemy polski potencjał eksportowy na poziomie 200 mld dolarów, co jest ok. 60 razy więcej niż robimy obecnie. Jestem przekonany, że nasze starania przyniosą efekty wkrótce. – Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych w ministerstwie rozwoju i technologii.

– Na Afrykę powinniśmy patrzeć jako kontynent ogromnych możliwości. To drugi kontynent pod względem ludności, ale pierwszy pod względem przyrostu demograficznego. Tu jest olbrzymia przestrzeń premiująca wymianę handlowa i współprace. Wymiana nie jest ogromna, bo wynosi około 8 mld euro w 2021 roku. Jednak istotne jest, że względem 2020 roku to przyrost o prawie 30 procent. To pokazuje, że możliwości są bardzo duże. Z perspektywy Polski, kluczowe są cztery sektory. Pierwszy to segment bezpieczeństwa żywności. Mówimy to o zaawansowanych projektach m.in przetwórstwa żywności i jej magazynowania. Drugim obszarem jest infrastruktura, czyli budowa dróg, mostów, ale także kwestie hydrologiczne czy elektryfikacji. Trzecim obszarem jest kwestia transformacji energetycznej. To technologie o których możemy rozmawiać, mamy sukcesy z którymi możemy sie podzielić. Ostatnim obszarem jest medycyna m.in. nowoczesne technologie w medycynie czy budowa szpitali modułowych – wyliczał Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

– Jesteśmy świadkami ogromnych zmian na świecie, najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie. Afryka jest ważnym kontynentem dla rozwoju m.in branży żywnościowej. Świat się zmienia, musimy mieć nowe pomysły na współpracę, musimy się lepiej poznać i rozszerzać tę współpracę. Jako BGK współpracujemy z wieloma krajami, w tym z Afryki i współpracujemy z eksporterami. W przypadku Afryki jesteśmy obecni w 16 państwach. W ostatnim czasie realizowaliśmy ponad 100 transakcji w Afryce, ale to jest dopiero początek. Potrzebujemy też głosu ze strony Afryki w którym miejscu możemy pomóc. Jesteśmy zainteresowani szerszym zaangażowaniem na tym kontynencie. – Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Relacja on-line wydarzenia dostępna jest tu: