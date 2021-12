Jest więcej rosyjskich chętnych na eksport gazu przez Nord Stream 2 Alert

fot. Gazprom

Nie tylko Rosnieft wystąpił z propozycją liberalizacji prawa eksportu gazu poprzez sieć gazociągów Gazpromu. Taką informację przekazał Nikołaj Szulginow, minister energetyki Rosji.

Szulginow nie wymienił z nazwy o jakich zainteresowanych chodzi. Poinformował tylko, że firma ta złożyła swój wniosek długo przed propozycją Rosnieftu. Można spekulować, że firmą tą był prywatny koncern Novatek, który dotychczas zajmował się eksportem gazu przez terminal LNG na Półwyspie Jamalskim.

Przed kilkoma laty pomiędzy Gazpromem a Novatekiem toczyła się batalia o liberalizację możliwości eksportu gazu przez rurociągi. Wtedy w sporze tym wygrał państwowy monopolista.

Obecnie trwa analizowanie i przygotowanie podstaw prawnych do udostępnienia możliwości przesyłu gazu magistralami Gazpromu przez Rosnieft. Regulacje prawne i ewentualna zgoda na eksport do 10 mld m sześc. gazu ma być przygotowana do początku marca 2022 roku.

Interfax/Mariusz Marszałkowski