Joe Biden zapowiada, że jeśli wygra, USA wrócą do porozumienia paryskiego

B. wiceprezydent USA Joe Biden. Fot. Biały Dom

Były wiceprezydent i kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden zapowiedział, że jeśli okaże się, że wygrał wybory, Stany Zjednoczone wrócą do porozumienia paryskiego.

– Dziś administracja Trumpa oficjalnie opuściła paryskie porozumienie klimatyczne. Za dokładnie 77 dni administracja Bidena ponownie do niego dołączy – napisał Joe Biden na Twitterze.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020