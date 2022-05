Kądzielawski: Zakręcenie kurka z rosyjskim gazem nie wpływa na pracę Grupy Azoty Chemia

impact'22. Fot. Michał Perzyński

Na dzień dzisiejszy wstrzymanie dostaw gazu nie wpływa na pracę Grupy Azoty. Wykorzystujemy bardzo dużo gazu, mierzymy się z tym wyzwaniem. Pracujemy stabilnie, podchodzimy z ostrożnym optymizmem do rozwoju sytuacji – powiedział wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski podczas konferencji impact’22 w Poznaniu.

Grzegorz Kądzielawski na impact’22

– Nie powinniśmy ulegać panice w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bezpieczeństwo energetyczne jest ważne, jesteśmy na stosunkowo dobrej pozycji. Niezależnie od geopolityki, w sposób systemowy staramy się podejść do transformacji naszego przemysłu w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu. W zeszłym roku Grupa Azoty ogłosiła nowy program wart 2,7 mld złotych związany z OZE, co obniży nasze wydatki na energię. Staramy się reagować spokojnie, monitorujemy rynek, wielu graczom zależy na stworzeniu poczucia niebezpieczeństwa – mówił Grzegorz Kądzielawski.

– Na dzień dzisiejszy wstrzymanie dostaw gazu nie wpływa na pracę Grupy Azoty. Wykorzystujemy bardzo dużo gazu, mierzymy się z tym wyzwaniem. W ciągu roku gaz podrożał czterokrotnie, 70-80 procent ceny naszego produktu, czyli nawozów, to ceny gazu. Pracujemy stabilnie, podchodzimy z ostrożnym optymizmem do rozwoju sytuacji – dodał.

– Pozytywne jest to, że transformacja energetyczna postępuje. Zagrożeniem jest to, że próbując uniezależnić się od jednego kierunku dostaw, możemy uzależnić się od innych kierunków, jeśli chodzi o zieloną energię – powiedział wiceprezes Grupy Azoty.

Opracował Michał Perzyński