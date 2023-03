Kazachstan chce ominąć Rosję przy dostawach ropy na Zachód Alert

Kazachstan dąży do dywersyfikacji eksportu ropy naftowej. Chce to zrobić poprzez szlaki nierosyjskie.

Flaga Kazachstanu. Fot. Freepik.pl

KazTransOil, główny przewoźnik ropy w Kazachstanie podał, że japońska firma Inpex przetransportowała koleją 7 tys. ton ropy z Kaszaganu, jednego z największych pól naftowych na świecie, do kaspijskiego portu Aktau. Ropa została następnie przetransportowana przez Morze Kaspijskie tankowcem należącym do Kazachstanu i wyładowana w zakładzie w pobliżu Baku, stolicy Azerbejdżanu. Następnie ropa została załadowana do cystern kolejowych i wysłana do rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan, który biegnie do Turcji.

Ważnym elementem strategii gospodarczej Kazachstanu jest dywersyfikacja tras eksportu ropy naftowej poza terytorium Rosji. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę rosną obawy, że współpraca z agresorem zagrozić dostawom ropy.

Kazachstan, kraj bogaty w surowce energetyczne, eksportuje rocznie przez Rosję do Europy 67 mln ton ropy. Caspian Pipeline Consortium (CPC), znany również jako rurociąg Tengiz-Noworosyjsk, był głównym środkiem transportu kazachskiej ropy przez ostatnie dwie dekady, króry zapewniał dostęp do światowego rynku. Rurociąg CPC odpowiada za transport ponad 75 procent kazachskiej ropy.

Jednak na początku lipca 2022 roku rosyjski sąd zakazał eksportu kazachskiej ropy przez Noworosyjsk na 30 dni. Od pierwszego stycznia 2023 roku Kazachstan rozpoczął eksport 1,5 mln ton ropy rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan. Reuters podaje, że od 2023 roku rurociągiem Baku-Supsa prowadzącym do gruzińskiego portu Supsa nad Morzem Czarnym mogłoby potencjalnie być transportowanych rocznie dodatkowe 3,5 mln ton kazachskiej ropy.

Kazachstan jest obecnie dziewiątym co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie , posiadającym trzy procent światowych rezerw ropy i trzecim co do wielkości producentem ropy w regionie Morza Kaspijskiego, po Rosji i Iranie. W rezultacie, jest trzecim co do wielkości dostawcą ropy do UE spoza OPEC.

CaspianNews/Jędrzej Stachura