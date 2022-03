KE widzi oznaki możliwego użycia broni chemicznej lub biologicznej przez Rosję na Ukrainie Alert

Budynek Komisji Europejskiej fot. BiznesAlert.pl

Unia Europejska odnotowuje „oznaki” możliwego użycia przez Rosję w wojnie na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej i wzywa do powstrzymania eskalacji działań wojennych oraz wykorzystywania zakazanej broni – powiedział w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

– Jeśli będzie użyta broń chemiczna, to będzie bardzo źle. Doszły do nas informacje, dotyczące możliwego przeprowadzenia przez rosyjskie siły okupacyjne na Ukrainie ataku bronią chemiczną – poinformował rzecznik KE.

Uważa on, że te oznaki są oparte na fakcie, iż rosyjscy oficjele rozpowszechniają informacje o „tzw. laboratorium biochemicznym i innych bzdurach, co jest absolutną nieprawdą. – UE jest gotowa na każdy scenariusz, lecz nie spekulujmy i skoncentrujmy się na wysiłkach, aby powstrzymać agresję przeciwko Ukraińcom i Ukrainie, wycofać rosyjskie oddziały i znaleźć rozwiązanie tego kryzysu w drodze negocjacji, a nie przy użyciu siły i broni, zakazanej broni – dodał Stano.

– Do tej pory widzieliśmy nieodpowiedzialne działanie na ukraińskim terytorium – które polega nie tylko na ostrzale infrastruktury cywilnej, ale także na ostrzale elektrowni atomowych – powiedział rzecznik KE. To bardzo niebezpieczne i społeczność międzynarodowa reaguje tak, aby zrobić wszystko co możliwe, by powstrzymać rosyjską machinę okupacyjną przed dalszymi atakami, w tym przed użyciem zakazanej broni – podkreślił.

Stano potępił także atak na Międzynarodowe Centrum Szkolenia Misji Pokojowych w Jaworowie. – Potępiamy ten atak tak samo, jak potępiamy wszystkie inne ataki na Ukrainie – dodał.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński