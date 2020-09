KGHM buduje farmą fotowoltaiczną w technologii 4.0 Energetyka

Fotowoltaika KGHM. Fot.: KGHM

KGHM ZANAM rozpoczął budowę elektrowni fotowoltaicznej opartej na technologii 4.0. Spółka podkreśla, że to pierwsza taka instalacja w Polsce. W pobliżu budowy stanęła już w funkcjonalna minielektrownia. Instalacja złożona z kilkudziesięciu paneli fotowoltaicznych już teraz stanowi punkt ładowania ZANPER-a, wozu transportowego z napędem elektrycznym.



Elektrownia 4.0

Elektrownia fotowoltaiczna KGHM ZANAM będzie funkcjonować w oparciu o technologię 4.0. Oznacza to, że będzie zinformatyzowana i zautomatyzowana, wyposażona w wirtualną dyspozytornię (Control Room) wybudowany zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej.

KGHM podkreśla, że stały system monitorowania wysokiej rozdzielczości zastosowany w tej instalacji umożliwia diagnostykę stanu technicznego i zdalne wykrywanie usterek. Przy monitoringu stanu paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów wykorzystywane będą zaawansowane algorytmy analityczne oparte na przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych, uczeniu maszynowym i metodach sztucznej inteligencji.

– Budowa elektrowni fotowoltaicznej to dla nas duży krok w kierunku samowystarczalności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To istotny element polityki niskoemisyjnej gospodarki energetycznej KGHM i korzyść dla lokalnej społeczności – powiedział Bernard Cichocki, Prezes KGHM ZANAM.

Budowa elektrowni zakończy się jeszcze w 2020 roku. Ma ona produkować rocznie 3 GWh energii.

Fotowoltaika 4.0 w liczbach

KGHM podaje, że obszar zabudowy elektrowni to 39535,00 mkw. Będzie wyposażona w 9534 sztuki paneli fotowoltaicznych. Powierzchnia paneli to 2,2 krotność powierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, a łączna długość ustawionych w rzędzie paneli to ponad 15 km. Łączna długość wykorzystanych w elektrowni przewodów –to 142 km, a waga miedzi w przewodach 4,3 tony Docelowa moc elektrowni 3146 MWp. Roczny poziom produkcji energii około 3 GWh.

Srategia 4E

Zgodnie ze strategią spółki połowa zapotrzebowania na energię KGHM Polska Miedź pokryje do 2030 roku z własnych źródeł, w tym z odnawialnych (OZE). KGHM prowadzi pprócz inwestycji KGHM ZANAM, jeszcze dwa projekty fotowoltaiczne: na terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny oraz przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM/Bartłomiej Sawicki