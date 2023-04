KGHM prosi o zielone światło dla małego atomu z USA Alert

KGHM złożył w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce.

NuScale Power. Fot. businesswire.com.

– Decyzja zasadnicza to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor. Uzyskanie decyzji zasadniczej stanowi wyraz poparcia państwa dla realizacji danego przedsięwzięcia oraz uprawnia do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna czy zezwolenie na budowę – podaje KGHM. – Do czasu zakończenia procedury administracyjnej KGHM nie udziela informacji o przebiegu postępowania i szczegółach wniosku.

KGHM przypomina, że jest zaangażowany w rozwój energetyki jądrowej w Polsce tj. budowy małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). W 2022 roku KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM.

KGHM/Wojciech Jakóbik