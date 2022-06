KGHM znalazł się wśród 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce Alert

KGHM znalazł się wśród 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce – ogłoszone zostały właśnie wyniki Randstad Employer Brand Research 2022. Miedziowy gigant uplasował się na czwartym miejscu i jest najwyżej ocenioną spółką skarbu państwa.

Srebro w KGHM. Fot. KGHM

W ubiegłym roku KGHM w tym prestiżowym zestawieniu zajął 7. miejsce jako atrakcyjny pracodawca. Spółka została doceniona za najlepsze wynagrodzenia oraz benefity. W tym roku doszła również stabilność zatrudnienia i przyjazna atmosfera w pracy. Miedziowy gigant jest największym pracodawcą na Dolnym Śląsku, zatrudnia ponad 18,5 tys. pracowników. W Grupie Kapitałowej KGHM pracuje ponad 34 tys. osób.

– Pracownicy to filar naszej strategii. Zaangażowanie załogi, sprawne przywództwo i przekonanie, że cele strategiczne są osiągalne i warte wysiłku prowadzi w ostatnich latach do historycznie najwyższych wyników produkcyjnych i finansowych – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM. – Jako pracodawca nie tylko słuchamy pracowników i tworzymy środowisko, w którym szanuje się ludzi. Dzielimy się też z pracownikami wypracowanymi zyskami i dajemy załodze realny wpływ na przyszłość KGHM.

KGHM oferuje swoim pracownikom szereg benefitów m.in. dofinansowuje wyjazdy urlopowe dla rodzin, opiekę dla dzieci młodszych i wyprawki szkolne dla starszych, dopłaca do wypoczynku i abonamentowej opieki medycznej. Do tego załodze oferowane są dopłaty do transportu czy posiłków.

Pracownicy miedziowej spółki mają również możliwość podwyższania kwalifikacji, otrzymania dofinansowania lub finansowania studiów podyplomowych czy mogą korzystać z nauki języków obcych za darmo. W czasie pandemii uruchomiona została również pomoc psychologiczna dla zainteresowanych. Ten benefit został utrzymany na stałe. Firma oferowała również darmowe szczepienia przeciw Covid-19 dla zatrudnionych i ich rodzin.

KGHM uruchomił warsztaty dla kadry zarządzającej dotyczące relacji z pracownikami oraz strategii radzenia sobie ze stresem.

Spółka realizuje autorskie programy, takie jak np. CUdowny Tata CUdowna Mama. Świeżo upieczeni rodzice, zatrudnieni w KGHM otrzymują specjalne upominki od firmy. Akcja została zauważona przez samorządy w Zagłębiu Miedziowym. Podobny projekt wprowadził już Głogów.

KGHM wspiera też szkolnictwo branżowe w regionie. W ramach programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej” spółka objęła patronatem 9 szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mają szansę odbyć praktyki w oddziałach KGHM. Część po zakończeniu edukacji wiąże swoje życie zawodowe z miedziowym gigantem.

Randstad Employer Brand Research to realizowane w Polsce globalne badanie wizerunku pracodawców. Respondenci wskazują najbardziej atrakcyjne miejsca pracy w kraju oraz czynniki, które są największymi zaletami pracodawców. Chodzi m.in. o stabilność zatrudnienia, perspektywy rozwoju zawodowego, a także troskę o zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

