Odbicie Sierra Gorda wspiera wyniki KGHM. Spółka podsumowuje pierwsze półrocze 2021 roku (NA ŻYWO) Opinie

Konferencja prasowa KGHM. Fot. Wojciech Jakóbik

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej KGHM, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki spółki za pierwsze półrocze 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Wyniki finansowe KGHM za I kwartał 2021 roku

12:35

12:25

– Wczesne porozumienie ze związkami zawodowymi w Chile w dosyć turbulentnym okresie dla tego kraju pozwoliło nam na spokojną pracę na rzecz poprawy wyników – powiedział wiceprezes KGHM Paweł Gruza o Sierra Gorda.

12:15

– To pierwszy rok, kiedy pieniądze nie płyną z Polski do Chile, ale z Chile do Polski. Wróciło już około 500 mln zł do Polski. To nie koniec – zapowiada prezes KGHM w kontekście kopalni Sierra Gorda.

12:13

– Wyniki są o 100 procent większe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Przychody wzrosły o 32 procent, a zysk netto był o 433 procent większy – powiedział prezes spółki Marcin Chludziński na konferencji.

12:08

Ruszyła konferencja prasowa KGHM.

12:00

11:55

Opracowali Wojciech Jakóbik i Michał Perzyński