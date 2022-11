KGHM przedstawia wyniki po trzech kwartałach. Przychody idą w górę Alert

KGHM podsumowuje wyniki finansowe z trzech kwartałów 2022 roku. Informuje o stabilnej produkcji miedzi i wzroście przychodów.

KGHM. Fot. Michał Perzyński

KGHM poinformował, że w tym roku utrzymał produkcję miedzi płatnej na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Jego wyniki świadczą również o wyższej produkcji srebra i wzroście przychodów.

Zdaniem koncernu, wynika to m.in. z większej dostępności wsadów obcych oraz dyspozycyjności ciągów technologicznych. – W Polskiej Miedzi, w porównaniu do 9 miesięcy roku ubiegłego nastąpił jednoprocentowy wzrost produkcji srebra (do 1022 ton). Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM w trzech kwartałach tego roku była nieznacznie niższa w stosunku do okresu porównywalnego i wyniosła 557 tys. ton – informuje KGHM.

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła o 505 mln (+11 proc.) wynik finansowy netto od zanotowanego po 9 miesiącach 2021 roku, przede wszystkim w związku z m.in. wyższym wynikiem z różnic kursowych przy niższym wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia i wyższym podatku CIT.

Utrzymująca się koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej KGHM (+18 proc.) w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, do poziomu 25 696 mln zł.

KGHM podał, że utrzymuje stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (górnicza 334,4 tys. ton; hutnicza 442,5 tys. ton).

17 listopada 2022 roku o godz. 12.00 odbędzie się konferencja wynikowa koncernu miedziowego.

KGHM/Jędrzej Stachura