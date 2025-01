Kiedy obniżki stóp procentowych i tańsze kredyty? Pojawił się możliwy termin

Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc. Ekonomista banku Credit Agricole Krystian Jaworski wskazał, że pierwsza obniżka stóp procentowych nastąpi w III kw. 2025 r. Z kolei główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka napisał, że obniżka możliwa będzie już I kwartale tego roku.

Jak napisał w komentarzu ekonomista banku Credit Agricole Krystian Jaworski, treść opublikowanego po posiedzeniu Rady komunikatu „uległa zmianie w kierunku bardziej jastrzębiego wydźwięku” w stosunku do komunikatu sprzed miesiąca.

Trochę poczekamy

„Treść komunikatu po posiedzeniu RPP jest zgodna z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Wsparciem dla tego scenariusza jest nasza zrewidowana krótkoterminowa prognoza inflacji, zgodnie z którą tempo wzrostu cen utrzyma się na poziomie zbliżonym do 5 proc. r/r do czerwca 2025 r.” – napisał ekonomista Credit Agricole. – „Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą pierwsza obniżka stóp nastąpi w III kw. 2025 r.” – dodał.

W tym okresie – jak wyjaśnił ekonomista – ze względu na efekt wysokiej bazy inflacja znacząco spadnie do poziomu zbliżonego do 3,5 proc., stanowiącego górną granicę dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego RPP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

Ekonomista CA przypomniał, że w piątek odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, która „zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej”.

„Oczekujemy jednak, że zostanie ona utrzymana w dosyć jastrzębim tonie” – stwierdził Krystian Jaworski.

Optymistyczna prognoza

Zbliżamy się wielkimi krokami do zapowiadanej obniżki stóp procentowych – napisał z kolei w komentarzu do decyzji RPP główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Spodziewa się on pierwszej obniżki stóp w I kwartale tego roku.

Zielonka odniósł się także do danych o inflacji bazowej, które w czwartek podał NBP. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 2,9 proc. w całym 2024 r. Według eksperta Lewiatana, te dane „nie pozostawiają złudzeń”.

„Zbliżamy się wielkimi krokami do zapowiadanej obniżki stóp procentowych. Według naszych prognoz będą one przebiegać łagodnie. Prawdopodobnie po pierwszym kwartale główna stopa procentowa wyniesie 5,5 proc. (obecnie 5,75 proc.). Wtedy też będą już znane pierwsze decyzje administracyjne nowego rządu Donalda Trumpa. Będziemy też znać oczekiwania co do stóp procentowych amerykańskiego FED. Pojawią się także zapewne w przestrzeni medialnej doniesienia o możliwej reakcji europejskiego ECB na ewentualne zmiany prowadzonej polityki monetarnej za oceanem” – napisał Mariusz Zielonka.

Biznes Alert / PAP/