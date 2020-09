Głowni klienci europejscy zmniejszają zakupy gazu od Gazpromu Alert

fot. Gazprom

W lipcu sprzedaż gazu Gazpromu do swojego największego zagranicznego klienta – Niemiec – wyniosła 1,469 mld m sześc. Było to o 43 procent mniej niż w czerwcu oraz 2,2 razy mniej niż w lipcu 2019 roku.

Spadki sprzedaży

Poziom sprzedaży w lipcu był niższy niż w okresie największego lockdownu w kwietniu. Wtedy do Niemiec trafiło 2,159 mld m sześc gazu. Zmniejszenie zakupów niemieckich spowodowało, że spadły one na drugie miejsce wśród największych klientów Gazpromu. Ich miejsce zajęły Włochy.

Włochy w tym czasie zakupiły 1,669 mld m sześc. gazu, co również oznacza spadek o 16 procent względem czerwca, jednak sprzedaż do Włoch w ujęciu rocznym wzrosła o 35 procent. Spadki zakupów w lipcu dotyczą również pozostałych dużych klientów Gazpromu.

Austria zmniejszyła zakupy w porównaniu do czerwca o 33 procent i o 23 procent rok do roku, Francja o 31 procent mniej w ujęciu miesięcznym i 39 procent mniej w rocznym.

Gazprom wznowił dostawy gazu do Turcji, która w lipcu zakupiła 364 mln m sześc. surowca, jednak jest to sześć razy mniej w porównaniu do lipca 2019 roku.

Całkowity eksport Gazpromu do Europy wyniósł 11,5 mld m sześc. i był o dwa miliardy m sześc mniejszy niż dostawy czerwcowe. Spadek w ujęciu rocznym wynosi 20 procent.

Gazprom upatruje nadzieje w rosnących cenach gazu na giełdach. Te na holenderskiej giełdzie TTF wzrosły wiosną z 50 dolarów za tys. m sześc. do 140 dolarów za tys. m sześc.

Problemem mogą się jednak okazać zdolności magazynowe. Na dzień 31 sierpnia europejskie podziemne magazyny gazu zapełnione były na poziomie 92 procent. 31 lipca poziom zapełnienia wynosił 85 procent całkowitej możliwości magazynowej.

Federalna Służba Celna/Mariusz Marszałkowski