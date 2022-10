Szef fundacji ochrony Nord Stream 2 odpowie na pytania albo pójdzie do więzienia Alert

Były premier landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwin Sellering przegrał w sądzie sprawę z niemieckim Bildem i musi przekazać informacje o fundacji chroniącej sporny Nord Stream 2 przed sankcjami USA albo grozi mu grzywna lub więzienie.

Rura gazowa. Fot. Nord Stream 2

Sellering przegrał sprawę w sądzie w Schwerin i został wezwany do przekazania informacji na temat fundacji Stiftung Klimaschutz, która posłużyła do ochrony projektu gazociągu Nord Stream 2 przed sankcjami USA, pomogła dokończyć jego budowę, z wzięciem na siebie statku Blue Ship włącznie. Amerykanie nie mogli objąć sankcjami podmiotu związanego z rządami sojuszniczymi, jak samorząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Oficjalnie jednak fundacja miała zajmować się ochroną klimatu.

Bild przekazał szereg pytań o Stiftung Klimaschutz, któremu przewodniczył Sellering, ale nie doczekał się odpowiedzi. Teraz były premier ma udzielić odpowiedzi pod groźbą grzywny 3000 euro albo 15 dni więzienia.

Gazociąg Nord Stream 2 miał zwiększyć wolumen dostaw gazu przez Niemcy kosztem szlaku ukraińskiego. Jego budowa została ukończona, ale nie został dopuszczony do pracy poprzez zamrożenie certyfikacji po ataku Rosji na Ukrainę. Operator Nord Stream 2 AG został objęty wówczas sankcjami USA. Pod koniec września doszło do sabotażu Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim. Z wybuchów ocalała tylko druga nitka Nord Stream 2, która według deklaracji Rosjan jest gotowa do pracy.

Bild/Wojciech Jakóbik