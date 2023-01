KO: Polska straciła siedem miliardów złotych na przejęciu Lotosu przez Orlen Energetyka

– Na przejęciu Lotosu przez Orlen państwo polskie straciło 7 mld zł, czyli kwotę, na którą WOŚP musiałaby grać przez 100 lat. To nie jest żadna fuzja, tylko likwidacja Lotosu za bezcen – ocenił Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.

– To nie jest żadna fuzja, tylko likwidacja Lotosu za bezcen. Sprzedaż czegoś, co jest warte 8 mld zł, za 1 mld zł powoduje, że na tej transakcji państwo straciło 7 mld zł. Poza tym jaką korzyść ma obywatel polski, że powstał tego typu monopol? – mówił poseł Cezary Tomczyk podczas wysłuchania eksperckiego, zorganizowanego przez Koalicję Obywatelską.

Jednym z uczestników dyskusji pt. “Przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos”, był również były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. Powiedział on, że nadal nie wie, dlaczego doszło do przejęcia Lotosu przez Orlen. Według niego w świecie nie ma czegoś takiego jak koncern multienergetyczny, którego powstaniem tłumaczy fuzję prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Mamy prawo wiedzieć, po co to wszystko i dlaczego. To, że to będzie duże, to nie jest żadne wytłumaczenie. W wyniku transakcji Polska przeszła z monopolistycznych dostaw rosyjskich ropy na monopolistyczne dostawy od Arabii Saudyjskiej i to w sytuacji, gdy na rynku światowym ropy jest pod dostatkiem – mówił Olechnowicz.

Olechnowicz zwracał uwagę, że firma Salomon z Teksasu, która wycenia firmy naftowe na całym świecie, za 2020 rok wyceniła Rafinerię Gdańską na ponad 21 mld zł, czyli – jak mówił – 30 procent z tego to jest ok. 7 miliardów zł. – W takim układzie nie wolno było sprzedać taniej Rafinerii Gdańskiej. Tymczasem 30 procent udziałów w RG sprzedano za 1,15 mld zł. Serce mi się kraje, że znaczna część biznesu została sprzedana takiej marce jak MOL – powiedział.

– To nie jest tak, że ktoś się pomylił i inni za nim ciągną. To jest gdzieś poukładane. Bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego taka transakcja została dokonana. To nie jest łączenie Lotosu z Orlenem, to jest likwidacja marki, na czyjeś życzenie – dodał.

Opracował Jędrzej Stachura