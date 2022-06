Komisja dla BA: Gazprom nie potrzebuje wymówek by odciąć gaz Europie. Będziemy sobie pomagać Alert

– Przedstawiliśmy wymóg, który mówi o zapełnieniu magazynów gazu przynajmniej w 80 procentach do piątego listopada 2022 roku. Wiemy, że niektóre państwa zostały odcięte, co pokazuje jakim partnerem jest Gazprom. Z naszego punktu widzenia, jeśli jeden kraj zostaje odcięty, reszta mu pomaga – powiedziała europejska komisarz ds. energii Kadri Simson w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Uważam, że Gazprom nie potrzebuje żadnych wymówek żeby odciąć dostawy gazu – dodała.

Komisarz ds. energii Kadri Simson. Fot. Bartłomiej Sawicki

Kadri Simson podczas konferencji w Danii wypowiedziała się na temat Gazpromu i dostaw gazu ziemnego do Europy. Stwierdziła, że Gazprom nie potrzebuje żadnych wymówek, aby je odciąć. – Będą takowe tworzyć, ale to nie zależy od działań firm energetycznych – powiedziała Kadri Simson.

– Rozpoczęliśmy przygotowania do następnej zimy poprzez propozycję wprowadzenia obowiązku zapełnienia podziemnych magazynów gazu przez ich właścicieli. To oznacza, że teraz te jednostki są bardziej zapełnione niż w zeszłym roku o tej samej porze. To daje nam elastyczność podczas sezonu grzewczego. Przedstawiliśmy wymóg, który mówi o zapełnieniu przynajmniej w 80 procentach do piątego listopada 2022 roku. Oczywiście, wiemy, że niektóre państwa zostały odcięte, co pokazuje jakim partnerem jest Gazprom, i z naszego punktu widzenia jeśli jeden kraj zostaje odcięty, reszta mu pomaga – odpowiedziała na pytanie BiznesAlert.pl.

– Konsumenci w Europie wiedzą, że jeśli wybierają i kupują jakiekolwiek wyposażenie, biorą pod markę produktu. Podczas sezonu grzewczego, konsumpcja gazu ziemnego jest 40 procent wyższa niż w lecie, ponieważ miliony odbiorców używa indywidualnych bojlerów, aby ogrzewać domy. To jest coś, co możemy dosyć łatwo naprawić poprzez wymianę na pompy ciepła – zaznaczyła Simson.

– W zeszłym miesiącu przedstawiliśmy plan REPowerEU, który mówi, że musimy zainwestować 56 miliardów euro w działania w energetyce. Od tego jednak zależy nasza niezależność i bezpieczeństwo – zakończyła.

Kilka tygodniu temu Rosjanie ogłosili, że obowiązujące kontrakty na dostawy gazu będą realizowane z pomocą nowego mechanizmu płatności w rublach. Państwa, które nie zechciały się podporządkować, jak Bułgaria, Polska i Finlandia, zostały odcięte od gazu.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura