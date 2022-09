FFP: Program redukcji zużycia energii elektrycznej jest zbieżny z planami Komisji Europejskiej Alert

Federacja Przedsiębiorców Polskich sporządziła raport o tym, jak działać w obliczu kryzysu energetycznego. – Program redukcji zużycia energii elektrycznej jest zbieżny z planami Komisji Europejskiej – podało FPP.

Federacja Przedsiębiorców Polskich opracowała mapy ryzyka i powiązań branż energochłonnych i m.in. na podstawie zebranych z nich danych, powstał raport o kluczowych działaniach w obliczu kryzysu energetycznego. – . W oparciu o to jesteśmy w stanie wydedukować w jaki sposób wyłączenie produkcji w danej branży może wpłynąć na funkcjonowanie innych branż – wyjaśniło FPP.

– Widzimy zależność między energochłonnymi przedsiębiorstwami a kolejnymi sektorami w łańcuchu dostaw – podało FPP podczas prezentacji raportu. Organizacja podkreśla, że istnieje szereg branż, które wpływają bezpośrednio na siebie. Proponowanym rozwiązaniem na zredukowanie zużycia energii i gazu, jest ograniczenie zużycia z sektorów energochłonnych, które nie przynoszą dużych efektów.

Rekomendacje

– Rekomendacje są wystosowane z członkami Federacji i maja kluczowe znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych branż – poinformowano. Wśród proponowanych rozwiązań jest odwołanie się do efektywności energetycznej. Według ekspertów może to mieć znaczący wpływ na zaoszczędzenie zasobów. Pozytywnym przykładem jest branża hutnicza, która według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zmniejszyła zużycie energii o 25 procent.

FPP zaznacza, że istnieją rozwiązania zastosowane zagranicą, na których Polska mogłaby się wzorować. Chodzi o efektywne zarządzenia energią we Francji oraz Hiszpanii. – Nieprzypadkowo we Francji czy Hiszpanii są wprowadzane odgórne decyzje o włączaniu świateł w budynkach administracji – podkreślono.

Co z gazem?

W kontekście zużycia gazu poinformowano, że modelem do naśladowania są wprowadzone działania w sektorze energii. FPP podkreśla, że istotne jest pozytywne zakontraktowanie umów Baltic Pipe, żeby zapełnić lukę w dostawach po rosyjskim gazie.

– W przypadku gazu mamy pomysł by był dłuższy czas przygotowania się na ograniczenie zużycia, gazu na przykład na 48h, co pozwoli przestawić produkcje. Drugi pomysły to zamiana na tygodniowy czy miesięczny sposób ograniczania gazu żeby przedsiębiorstwa nie były sparaliżowane – proponuje FPP.

– Program redukcji zużycia energii elektrycznej jest zbieżny z planami Komisji Europejskiej. W Polsce istnieją niewykorzystywane możliwości DSR, które mogły by skutecznie zmniejszyć zużycie w godzinach, w których aktualnie muszą pracować jednostki gazowe – podaje FPP.

OZE

FPP zaznacza, że konieczne jest wprowadzenie miksu energetycznego z odnawialnymi źródłami energii. – Istotna rzeczą jest liberalizacja zasady 10H – odniosło się FPP. – Energia wiatrowa pozwoliłaby uniezależnić się od węglowodorów, które sprowadzamy – dodał przedstawiciel Federacji.

Federacja Przedsiębiorców Polskich/Maria Andrzejewska