Przydacz: Prawnicy MSZ pracują nad kwestią pozwania Komisji Europejskiej do TSUE Energetyka

– Pokazują, że Komisja Europejska przestała stać na straży interesów UE, tylko największych państw – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz w rozmowie RMF FM. – Nasi prawnicy pracują nad kwestią pozwania Komisji Europejskiej do TSUE; jeśli te pozwy okażą się zasadne, to będziemy je składać – poinformował.

Polska może nie dostać pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy

Wiceminister spraw zagranicznych w Rozmowie RMF odniósł się do wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej, która zapowiedziała, że Polska nie otrzyma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. – Pokazują, że Komisja Europejska przestała stać na straży interesów UE, tylko największych państw – powiedział Marcin Przydacz. – Polski rząd liczy na konstruktywny dialog z Komisją Europejską; wypełniliśmy zobowiązania zapisane w KPO – dodał wicepremier.

– Nasi prawnicy pracują nad kwestią pozwania Komisji Europejskiej do TSUE za niewypłacenie pieniędzy z KPO, jeśli te pozwy okażą się zasadne, to będziemy je składać – wyjaśnił wiceminister Przydacz.

– Jeśli PiS wygra przyszłoroczne wybory parlamentarne, to skończy się „straszak” i dostaniemy pieniądze z KPO – dodał.

Wiceminister zapytany o to, czy Polska popełniła jakieś błędy podczas starania się o środki KPO odniósł się do prawa europejskiego. – Na pewno to co zostało popełnione, to zbyt duża wiara w prawo europejskie. Okazało się, że po drugiej stronie mamy osoby, które nie chcą przestrzegać prawa, a chcą za to przestrzegać interesu politycznego aktorów polityki europejskiej – powiedział Marcin Przydacz.

– Jeżeli Komisja Europejska nie zacznie stosować prawa europejskiego, będziemy musieli korzystać z różnego rodzaju innych narzędzi – odpowiadając na pytanie, czy Polska przestanie wpłacać składki do UE.

Decyzja w sprawę wiz dla Rosjan

– 19 września wraz z państwami bałtyckimi podjęliśmy decyzję, że nie będą honorowane wizy Schengen dla Rosjan – poinformował wiceminister Przydacz.

– Nie ma powodu, żeby wszystkich Rosjan, którzy chcą dzisiaj wyjechać, którzy mają wizy Schengen czyli 10 milionów, przyjmować w Polsce, Niemczech, Francji, kiedy ich państwo prowadzi zbrodniczą politykę wobec państw sąsiednich – wyjaśnił wiceminister.

Opracowała Maria Andrzejewska