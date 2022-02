Komisja i USA rozmawiają o interwencyjnych dostawach gazu na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Alert

Tankowiec LNG firmy Qatargas

Bruksela zwróciła się do Kataru o interwencyjne dostawy gazu. Amerykanie zabiegają o przekierowanie tankowców LNG z Azji do Europy. Wszystko to w obawie przed utrzymaniem i pogłębieniem kryzysu energetycznego podsycanego przez Gazprom.

Komisja Europejska rozmawiała z Katarem o dodatkowych dostawach do Europy. Komisarz ds. energii Kadri Simson rozmawiał z ministrem energetyki Kataru Saadem Szerida Al-Kaabim. Zapewnił, że Katarczycy nigdy nie zawiedli przy dostawach gazowcami przez ostatnie 25 lat, a zapisy kontraktu to dla nich „świętość”. Zadeklarował, że Katar jest gotów „wesprzeć partnerów w potrzebie”, ale zastrzegł, że żaden pojedynczy dostawca nie jest w stanie zastąpić innych dostaw unilateralnie, bo musiałby to robić kosztem dostaw do innych regionów. – Bezpieczeństwo energetyczne Europy musi być wysiłkiem kolektywnym wielu stron – ocenił.

Administracja Joe Bidena rozmawia o interwencyjnych dostawach gazu do Europy z uwzględnieniem przekierowania ładunków słanych do Azji – ustaliło nieoficjalnie Energy Voice. Komisja Europejska rozmawia oficjalnie z Katarem.

USA miały rozmawiać z Chinami, Indiami, Japonią i Korea Południową. Wysoki przedstawiciel do spraw bezpieczeństwa energetycznego Departamentu Stanu Amos Hochstein miał także rozmawiać z odbiorcami gazu w Azji o możliwości odstąpienia części ładunków słanych między innymi ze Stanów Zjednoczonych i skierowania ich do Europy.

Kryzys energetyczny wzmagany przez ograniczenie podaży gazu w Europie przez Gazprom rodzi obawy o niedobory utrzymujące się przez wiele miesięcy. Niebezpieczeństwo rośnie w obliczu ryzyka nowego ataku Rosji na Ukrainę, który mógłby doprowadzić do całkowitego zatrzymania przesyłu gazu przez terytorium ukraińskie.

Energy Voice/The Peninsula/Wojciech Jakóbik