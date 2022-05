Komisja ma zaakceptować KPO w ciągu kilkunastu dni Alert

Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Zespoły negocjacyjne osiągnęły porozumienie w sprawie kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), co oznacza, że KPO został przekazany do finalnej akceptacji KPO przez Komisję Europejską. Akceptacja ta powinna nastąpić w ciągu kilku, kilkunastu dni, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

– W środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych ws. Krajowego Planu Odbudowy. Zarówno zespół ze strony polskiej, jak i zespół, który został stworzony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej doszły do porozumienia w zakresie treści kamieni milowych i te zaaprobowane przez obie strony treści kamieni milowych zostały właśnie przekazane do dalszej procedury już takiej finalnej akceptacji formalnej przez Komisję Europejską – powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

– Zatem doszliśmy do porozumienia, jeśli chodzi o treść kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. To jest bardzo dobra wiadomość, to jest wiadomość, która oznacza, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy – dodał.

Podkreślił, że akceptacja jest w zasadzie formalnością. – Przed nami właściwie tylko droga formalna w Komisji Europejskiej, później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO – wskazał.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

ISB News/Michał Perzyński