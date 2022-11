Komisja pozwala rządowi Niemiec na przejęcie aktywów Gazpromu Alert

Komisja Europejska zatwierdziła niemiecki środek pomocy w wysokości 225,6 mln euro na wsparcie firmy SEFE Securing Energy for Europe GmbH, wcześniej Gazprom Germania GmbH, obecnie znajdującej się pod zarządem rządu Niemiec. – Środek ten pozwoli państwu niemieckiemu przejąć sto procent udziałów w SEFE GmbH w miejsce Gazprom Export, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu dla niemieckiej gospodarki – czytamy w komunikacie prasowym Komisji.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Jak podaje Komisja Europejska w komunikacie prasowym, jest to zgodne z zasadami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych dotyczących pomocy państwa, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa poważnie dotknięte obecnym kryzysem, w szczególności przedsiębiorstwa energetyczne, mogą otrzymać wsparcie wypłacalności, jeżeli same źródła prywatne nie są wystarczające. – Jest to również zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w sprawie ratowania i restrukturyzacji z 2014 roku – podaje Komisja.

– SEFE GmbH, systemowa spółka energetyczna w Niemczech, wcześniej Gazprom Germania GmbH, posiada 14-procentowy udział w rynku dostaw gazu w Niemczech i jest aktywna także w innych krajach członkowskich. Ponadto jest właścicielem i operatorem 28 procent magazynów gazu obsługujących rynek niemiecki oraz posiada gazociągi w Niemczech i innych państwach członkowskich. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę i przerwaniu dostaw gazu przez Gazprom SEFE GmbH poniosła poważne straty – podaje Komisja Europejska.

– Zakłócenia dostaw gazu przez Gazprom pokazują niewiarygodność Rosji jako dostawcy. Wielu importerów rosyjskiego gazu ziemnego, którzy przed kryzysem zawarli z klientami stałe umowy na dostawy, nie jest obecnie obsługiwanych. Wszelkie niewywiązywanie się z tych umów może mieć poważne konsekwencje dla klientów i niemieckiej gospodarki. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy zmianę właściciela SEFE, która umożliwi Niemcom poszukiwanie nowych dostawców gazu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw – powiedziała Margrethe Vestager, europejska komisarz ds. polityki konkurencji.

W kwietniu 2022 roku federalne ministerstwo gospodarki i klimatu zleciło regulatorowi Bundesnetzagentur przejęcie kontroli powierniczej w Gazprom Germania. Prawa głosowania w zarządzie zostały przekazane regulatorowi. Zarząd powierniczy miał obowiązywać do 30 września 2022 roku.

Działanie Berlina jest podyktowane troską o bezpieczeństwo dostaw. Tuż przed wybuchem wojny znajdujące się w Niemczech magazyny gazu, których właścicielem jest Gazprom Germania, były zapełnione w poziomie, który utrudniał uzupełnienie ich na sezon grzewczy.

Komisja Europejska/Michał Perzyński