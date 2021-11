Komisja odpowiada na kryzys graniczny w Polsce. Chce sankcji wobec Białorusi i współpracy Bliskiego Wschodu Alert

Ursula von der Leyen. Fot. Twitter

Komisja Europejska skontaktowała się z premierami Polski, Litwy i Łowy w sprawie kryzysu granicznego polegającego na celowym wzmaganiu fali migracji na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Wezwała do przyjęcia nowych sankcji, także tych wobec linii lotniczych pozwalających na przerzut migrantów. Komisja ma także domagać się współpracy państw Bliskiego Wschodu w celu umożliwienia bezpiecznych powrotów ich obywateli.

Komisja ma także skontaktować się z krajami pochodzenia migrantów w celu uchronienia ich obywateli przed „wpadaniem w pułapkę”. Białoruś, prawdopodobnie wspierana przez Rosję, stworzyła sprzyjające warunki przylotu do Mińska zachęcając obywateli krajów Bliskiego Wschodu, jak Irak, do migracji przez jej terytorium do Unii Europejskiej. Jednakże migranci docierający do Białorusi są siłowo kierowani na granice. Białorusini i Rosjanie są oskarżani o celowe wywoływanie kryzysu granicznego.

Komisja zadeklarowała, że domaga się sankcji wobec linii lotniczych ułatwiających przerzut migrantów z jednej strony i podejmie działania dyplomatyczne w celu organizacji powrotu obywateli państw Bliskiego Wschodu do ojczyzny w celu uniknięcia kryzysu humanitarnego.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik