Koronawirus w kopalniach jest pod kontrolą. Rząd zapowiada powrót górników do pracy Alert

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister zdrowia Łukasz Szumowski i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek opowiedzieli na konferencji prasowej o stanie pandemii koronawirusa w śląskich kopalniach.

Optymistyczne informacje ze Śląska

– Mamy optymistyczne informacje. Działania, które podjął rząd, były skuteczne. Mamy spadek osób zarażonych na Śląsku. Z ponad 200 osób dotychczas do ponad 100 wczoraj, jest to trend, który będzie się utrzymywał. Jest to liczba, która nie odbiega od poziomów, które obserwujemy w innych regionach. Ogniska w kopalniach zostały opanowane i kopalnie będą mogły wrócić do pracy. Śląsk jest najbezpieczniejszym miejscem w Polsce, ponieważ mieszkańcy żadnego regionu w Polsce nie zostali tak dobrze przebadani jak tam – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Gdybyśmy nie patrzyli na przesiewy, które robimy nieco na dokładniej niż zaleca to Światowa Organizacja Zdrowia, mielibyśmy pięćdziesiąt nowych zakażeń na Śląsku, to mniej niż na Mazowszu czy w województwie łódzkim. Duże ogniska udało się opanować na tyle, że w kopalniach mamy tylko czterdzieści kilka nowych przypadków. Będziemy nadal prowadzili wybiórcze badania, by górnicy, którzy wrócą do pracy, czuli się bezpiecznie. Mamy więcej ozdrowieńców niż chorych. Myślę, że ten trend będzie się utrzymywał – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

– Dziękuję za trudne, ale odpowiedzialne decyzje. To pomogło w walce z koronawirusem. Przeprowadzono ponad 220 tysięcy testów na Śląsku. Wyłącznie dla górników i ich rodzin wykonano 100 tysięcy testów. Liczba ozdrowieńców jest obecnie większa niż nowych zakażonych. To punkt zwrotny. Monitorujemy i obserwujemy niebezpieczeństwa, jeżeli coś się pojawi, będziemy działać – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Michał Perzyński