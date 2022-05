Koniec sezonu grzewczego w Tauronie Alert

Elektrociepłownia Stalowa Wola. Fot. Tauron

233 dni trwał w tym roku sezon grzewczy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej – informuje Tauron, który obsługuje sieć w regionie. W mijającym sezonie grzewczym Tauron wyprodukował około 9,5 milionów GJ (gigadżuli) ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez firmę korzysta ponad 800 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim metropolii śląsko-dąbrowskiej.

– Tauron systematycznie rozwija sieć ciepłowniczą w aglomeracji umożliwiając dostęp do sieci coraz większej liczbie mieszkańców regionu – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. – Rozwój tego segmentu jest dla nas bardzo ważny również ze względów społecznych. Zastępowanie ciepłem sieciowym indywidualnych pieców węglowych, które w okresie zimowym są głównym źródłem smogu, sprawia że mieszkańcy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oddychają czystszym powietrzem – wyjaśnia Szczeszek.

Wiosenna aura w tym roku długo pozostawała zmienna, dlatego okres grzewczy 2021/2022 zakończył się dopiero w maju. W połowie miesiąca około 90 procent klientów Turona wysłało prośby o wstrzymanie dostaw ciepła w zarządzanych przez nich zasobach mieszkaniowych. Z ciepła sieciowego można korzystać jednak przez cały rok – zarówno do celów ogrzewania mieszkań, co w pełni reguluje automatyka pogodowa, jak i do ogrzewania ciepłej wody sieciowej.

Klienci Taurona, czyli głównie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, indywidualnie decydują, jak długo trwa u nich sezon grzewczy.

– Do terminu zakończenia sezonu grzewczego podchodzimy elastycznie, dostosowując się do potrzeb naszych klientów. Już od wielu lat nie stosujemy z góry określonego terminu zakończenia okresu grzewczego. Dostawy ciepła uruchomiane i wstrzymywane są „na żądanie” w dowolnym terminie, na wniosek klienta – spółdzielni lub zarządcy. W tak zwanym okresie przejściowym wiosną, kiedy temperatury zewnętrzne nie są stabilne, a zapotrzebowanie na ciepło nie jest już tak wysokie jak w okresie zimowym, dostawy ciepła do mieszkań w pełni reguluje automatyka pogodowa – mówi Marcin Staniszewski, prezes spółki Tauron Ciepło.

Okres grzewczy 2021/2022 trwał 233 dni i był znacznie krótszy od ubiegłego sezonu, który okazał się najdłuższy od 10 lat, trwał 258 dni. W mijającym sezonie zima była chłodniejsza, temperatura była niższa średnio o 0,5 st. C niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

Tauron/Mariusz Marszałkowski