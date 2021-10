Kontruderzenie jądrowe z Azji. Team Korea przygotowuje ofertę na atom w Polsce Alert

Elektrownia jądrowa Barakah Fot. Emirates Nuclear Energy Corporation, enec.gov.ae

Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) z Korei Południowej tworzy zespół Team Korea. Jego zadaniem będzie przedstawienie „optymalnej i zintegrowanej” oferty udziału w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Koreańczycy chcą przedstawić ofertę technologiczną w pierwszym kwartale 2022 roku, ale termin zależy od rządu RP.

– Dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami oraz korzyściom wynikającym z koreańskiego doświadczenia i wiedzy w zakresie budowy elektrowni jądrowych i zarządzania projektami, projekt Barakah został ukończony zgodnie z budżetem oraz na czas. Dzięki temu jesteśmy również przekonani, że możemy złożyć kompleksową i preferencyjną ofertę odpowiadającą na potrzeby polskiego rządu – powiedział Jae Hoon Chung, prezes KHNP.

Wcześniej oferta została zapowiedziana także przez francuski EDF oraz amerykański Westinghouse. Wszystkie trzy firmy mogą zapewnić technologię elektrowni jądrowych Polsce, która chce mieć pierwszy reaktor w 2033 roku i 6-9 GW energetyki tego typu do 2043 roku. Polacy liczą na udział finansowy partnera w tym przedsięwzięciu. Do tej pory zadeklarowali go tylko Amerykanie.

KHNP chce budować atom w Polsce

KHNP przypomina, że od ponad 50 lat z powodzeniem realizuje projekty elektrowni jądrowych zarówno w kraju (30 jednostek), jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (4 jednostki). – Jednym z kluczowych elementów terminowej budowy najwyższej jakości elektrowni jądrowych jest solidny i zdywersyfikowany łańcuch dostaw. Firma posiada ugruntowane, partnerskie relacje z firmami, które dysponują światowej klasy technologią. Na potrzeby zagranicznych projektów budowy elektrowni KHNP tworzy specjalne zespoły o elastycznej strukturze, a także o uzupełniających się kompetencjach i doświadczeniu, które uwzględniają unikalne środowisko biznesowe danego kraju – czytamy w komunikacie.

Koreańczycy informują, że zespół „Team Korea” sprawdził się już podczas realizacji projektu budowy elektrowni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. KHNP przewodzi konsorcjum „Team Korea”, w którego skład wchodzą takie firmy jak KEPCO Engineering & Construction (E&C), które zajmuje się projektowaniem dla inżynierii architektonicznej i komponentów oraz rozwiązaniami systemowymi do elektrowni jądrowych, Doosan Heavy Industries & Construction (Doosan) – główny dostawca sprzętu, KEPCO Nuclear Fuel (KNF) – dostawca paliwa jądrowego oraz Daewoo Engineering & Construction (Daewoo).

– Podobny zespół, wraz z KEPCO E&C, KNF, Doosan oraz Daewoo został powołany na potrzeby projektu nowego bloku jądrowego w czeskiej elektrowni Dukovany – czytamy w materiale KHNP. – W przypadku programu polskiej energetyki jądrowej KHNP planuje w jak największym stopniu zaangażować polskie firmy. Wszystkie podmioty wchodzące w skład zespołu „Team Korea” będą ściśle współpracować i dzielić się swoim doświadczeniem z polskimi wykonawcami w celu zmaksymalizowania ich zaangażowania w projekt – przekonują autorzy.

– Polska to dla nas ważny partner, z którym możemy nawiązać współpracę w zakresie rozwoju energetyki jądrowej na preferencyjnych warunkach. Polski rząd myśli również o inwestorach, którzy dołączą do tego projektu z konkretnym zaangażowaniem w ramach finansowania kapitałowego, które w naszej ofercie obejmie instytucja Export Credit Agency. Jestem przekonany, że przy pełnym wsparciu rządu Korei Południowej, w najbliższym czasie będziemy mogli przedstawić polskiemu rządowi konkurencyjną i atrakcyjną ofertę. Wybór Korei Południowej w ramach przejrzystego procesu z pewnością zaowocowałby wzrostem synergii w wysoce technologicznych gałęziach przemysłu, które przez ostatnie 30 lat potwierdziły inwestycje takich firm jak Samsung, LG czy Hyundai – dodaje Jae Hoon Chung.

KHNP informuje, że Korea Południowa publicznie ogłosiła swój zamiar złożenia oferty budowy reaktora jądrowego w Polsce. Ponadto obydwa kraje ustaliły, że zacieśnią współpracę, by omawiać różne tematy związane z energetyką, w tym jądrową. Republika Korei jest ważnym partnerem ekonomicznym dla Polski, stąd współpraca w obszarze energetyki jądrowej byłaby naturalnym krokiem do dalszego wzmocnienia relacji biznesowych. KHNP angażuje się w rozwijanie relacji z polskimi firmami. Dotychczas południowokoreańska spółka zidentyfikowała ponad 70 polskich podmiotów z branży inżynieryjnej, produkcji maszyn, budowlanej oraz energetycznej jako potencjalnych partnerów do uruchomienia budowy elektrowni jądrowej.

KHNP/Wojciech Jakóbik