Koreańczycy walczą o atom w Polsce Alert

Wizyta delegacji koreańskiej w Warszawie mają potwierdzić zainteresowanie firmy KHNP udziałem w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej.

Elektrownia jądrowa Barakah Fot. Emirates Nuclear Energy Corporation, enec.gov.ae

– KHNP chce wziąć udział w projekcie jądrowym w Polsce. Złożyło ofertę rządowi polskiemu w kwietniu 2022 roku. Dziś ponownie potwierdziliśmy tę chęć podczas spotkania naszej delegacji z rządem polskim – ujawnił Jae-hoon Chung, prezes KHNP, podczas Korean Nuclear & High-Tech Day 2022.

– W zeszłym roku skończyliśmy pierwszy i drugi blok w elektrowni Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Trzeci czeka na pozwolenie pracy i są budowane kolejne. Elektrownie KHNP zapewniają opłacalność ekonomiczną i bezpieczeństwo. Mają świetne wskaźniki co do terminów i budżetu – zapewnił przedstawiciel tej firmy w Warszawie. – Do sukcesu niezbędny jest udział polskich przedsiębiorców, a tym samym współpraca między tymi z Korei i Polski. Będziemy współpracować, by spełnić europejskie wymogi prawne i technologiczne – dodał.

Chang-Yang Lee, minister handlu, przemysłu i energetyki Korei Południowej przekonywał, że KHNP ma największe doświadczenie zarządzania projektami jądrowymi, oferuje cenę połowę niższą od konkurencji bez opóźnień.

– Jestem przekonany, że dwustronne rozmowy koreańsko-polskie przełożą się na głębszą współpracę, także w energetyce. Nasze spotkanie służy podkreśleniu wagi atomu dla Polski z punktu widzenia ochrony klimatu, rozwoju gospodarczego i społecznego, które zostały nadwątlone po ataku Rosji na Ukrainę. Sprawa bezpieczeństwa energetycznego jest dla nas tym bardziej istotna – powiedział Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska RP.

Koreańskie KHNP oraz polskie Rafako podpisały porozumienie o współpracy przy energetyce jądrowej w Polsce i nie tylko.

– Porozumienie zakłada ścisłą współpracę obu podmiotów w zakresie udziału w nowych projektach jądrowych, w szczególności w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Strony uzgodniły, że będą współpracować w komunikacji z rządem Rzeczpospolitej Polskiej i innymi przedsiębiorcami w zakresie projektu jądrowego, zakładają możliwość wspólnego doradztwa a następnie realizacji projektu. Zadeklarowano także wspólne badania i rozwój w zakresie projektu jądrowego. RAFAKO zapewni wsparcie inżynieryjne przy projektach nowych bloków elektrowni jądrowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz dostawy wybranych urządzeń, w tym zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła. Zakres tych dostaw ma zostać uzgodniony na dalszych etapie współpracy. Protokół uzgodnień nie ogranicza skali współpracy, daje możliwość jej rozszerzenia i został zawarty na pięć lat – czytamy w komunikacie.

Polacy zastrzegają jednak, że Koreańczycy nie są jedyni. – Podpisane dziś porozumienie jest trzecim dokumentem o takim charakterze, jakie RAFAKO podpisało z partnerami zagranicznymi w celu współpracy przy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wcześniej umowy z RAFAKO zawarły francuski gigant EDF (Électricité de France) i amerykańska firma Westinghouse Electric Company – czytamy w ich informacji.

Polski Program Energetyki Jądrowej zakłada budowę pierwszego reaktora w 2033 roku i 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku. Polacy mają wybrać partnera technologicznego oraz model finansowy w 2022 roku. W grę wchodzi oferta z Korei, z USA – od Westinghouse oraz Francji – EDF.

Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 30 czerwca 2022, godz. 18.45 – informacje o Rafako