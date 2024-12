Zawieszenia w armii Korei Poludniowej

Trzech generałów południowokoreańskiej armii zostało zawieszonych za udział w operacjach stanu wojennego ogłoszonego we wtorek przez prezydenta Jun Suk Jeola i zniesionego po kilku godzinach – poinformowało w piątek ministerstwo obrony Korei Płd. Prokuratura wojskowa złożyła wniosek o wydanie zakazu opuszczania kraju 10 oficerom.

Zawieszeni w czynnościach generałowie to: Li Dzin Wu z Dowództwa Sił Obronnych, Kwak Jong Geun z Dowództwa Sił Specjalnych i Jo In Hjong z Dowództwa Kontrwywiadu. Resort obrony wyznaczył już ich następców.

Prokuratorzy wojskowi zwrócili się w piątek do ministra sprawiedliwości o wydanie zakazu opuszczania kraju 10 oficerom, którym zarzuca się udział w „zdradzie stanu” w związku działaniami związanymi z wprowadzeniem stanu wojennego. Wśród nich oprócz trzech wymienionych generałów jest także szef sztabu generalnego sił zbrojnych generał Park An Su, który we wtorek objął stanowisko dowódcy stanu wojennego.

Wcześniej w piątek dowódca sił specjalnych generał Kwak tłumaczył, że ówczesny minister obrony Kim Jong Hjun wydał mu rozkaz „wyciągnięcia deputowanych” ze Zgromadzenia Narodowego, którego ostatecznie nie wykonał.

Obecnie resortem obrony kieruje wiceminister Kim So Ho. Prezydent Jun przyjął w czwartek rezygnację ministra obrony Kim Jong Hjuna, przeciwko któremu podobnie jak przeciwko prezydentowi, partie opozycyjne zgłosiły w parlamencie wniosek o impeachment za ogłoszenie we wtorek stanu wojennego. Trwał on zaledwie sześć godzin i został zniesiony pod naciskiem parlamentu.

Biznes Alert / PAP