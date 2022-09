Korea Południowa chce inwestować w atom na poważnie Alert

Rozbudowa energetyki jądrowej ma zbliżyć Koreę Południową do zielonej transformacji. Do 2030 roku rząd planuje pozyskiwać w ten sposób ponad 30 procent całkowitej produkcji energii.

Flaga Korei Południowej. Fot. Wikimedia Commons

Rozbudowa energetyki jądrowej w Korei Południowej

Rząd Korei Południowej ogłosił plan zwiększenia produkcji energii z elektrowni jądrowych. Do 2030 roku Korea planuje pozyskiwać ponad 30 procent energii z tego sektora energetyki. Tym samym kraj chce osiągnąć cele transformacji energetycznej, o czym poinformowało Ministerstwo Przemysłu.

Plan zakłada wyprodukowanie 201,7 TWh z atomu do 2030 roku, co pokrywa 32,8 procent zapotrzebowania energii Koreańczyków. Rząd Korei podaje, że w 2021 roku, udział energetyki jądrowej w krajowej produkcji wyniósł 27,4 procent. Zwiększenie tego wskaźnika będzie więc możliwe dzięki rozbudowie elektrowni i zwiększeniu ich mocy produkcyjnych. Koreańczycy panują wznowić prace nad reaktorami jądrowymi numer 3 oraz 4 w elektrowni Shin-Hanul.

Korea Południowa zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40 procent w stosunku do emisji z 2018 roku. Strategia zakłada osiągnięcie tego celu do 2030 roku przez zwiększenie udziału energii odnawialnej do 21,5 procent. Natomiast w 2050 roku kraj chce być neutralny klimatycznie.

YonhapNewsAgnecy/Maria Andrzejewska