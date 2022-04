Koreańczycy chcą zbudować Polsce ponad 8 GW atomu i dorzucić pieniądze Alert

Flaga Korei Południowej. Fot. Wikimedia Commons

Koreańskie KHNP złożyło ofertę techniczną i cenową na budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Oferta zaprezentowana przedstawicielom polskiego rządu zakłada budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8 400 MW, a także wsparcie finansowe ze środków firmy KHNP oraz rządu w Korei Południowej.

– W ramach złożonej propozycji firma zaoferowała swój najbardziej zaawansowany technologicznie i sprawdzony reaktor jądrowy o nazwie APR1400, który jest systematycznie rozwijany i w ciągłej eksploatacji w Korei i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spełnia on najwyższe międzynarodowe standardy potwierdzone certyfikatami projektowymi od takich instytucji jak European Utility Requirements Organization (EUR) i US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Co więcej, model ten charakteryzuje się znacząco podwyższonym poziomem bezpieczeństwa. Zaopatrzono go w pasywny system bezpieczeństwa i inne rozwiązania w celu ochrony przed kolizjami z dużymi komercyjnymi statkami powietrznymi, a także dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone po wypadku w Fukushimie oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa – podaje KHNP.

Oferta została przedstawiona na spotkaniu ambasadora Korei Hoonmin Lina z pełnomocnikiem ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimski, wiceministrem klimatu i środowiska Adamem Guibourge-Czetwertyńskim

– Oferta zaprezentowana przedstawicielom polskiego rządu zakłada budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8 400 MW. Pierwszy z nich mógłby zacząć działać już w 2033 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Ponadto w złożonej ofercie znalazły się takie szczegóły jak harmonogram budowy oraz plan zarządzania projektem. W swojej ofercie południowokoreańska firma odnosi się również do wybranej lokalizacji, transferu technologii oraz szkoleń i edukacji, które stanowią istotne aspekty dla polskiego rządu – czytamy w komunikacie KHNP. – Konkurencyjna oferta finansowa, wspierana przez rząd koreański, obejmuje kompleksowy plan finansowania oraz możliwości wsparcia inwestycji przez KHNP i instytucje koreańskiego rządu (agencje kredytów eksportowych (ECA), zagraniczne agencje rozwoju itp.) w celu realizacji finansowych wymogów projektu.

Polacy mają wybrać w tym roku partnera technologicznego oraz finansowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. O udział ubiegają się firmy z USA (Westinghouse), Francji (EDF) i Korei Południowej (KHNP).

KHNP/Wojciech Jakóbik