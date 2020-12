Koreańczycy mogą użyć LNG do chłodzenia szczepionek na koronawirusa Alert

Magazyn Superfreeze. Fot. Superfreeze

Gaz skroplony to narzędzie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski oraz coraz tańsze paliwo. To także produkt utrzymywany w temperaturze minus 160 stopni Celsjusza, więc Korea Południowa może użyć go do chłodzenia szczepionek na koronawirusa.

Koreańska firma Superfreeze planuje wykorzystać LNG do chłodzenia pomieszczeń w których będą składowane szczepionki na koronawirusa. Te wyprodukowane przez Pfizera wymagają szczególnej troski, bo należy je przechowywać w temperaturze poniżej minus 70 stopni Celsjusza. Superfreeze przekonuje, że tylko gaz skroplony pozwala im uzyskać na długo tak niską temperaturę. Chwali się, że woda wylana ze szklanki przez próg wejściowy do takiego pomieszczenia prawie natychmiast zamieniłaby się w lód.

Superfreeze ma wsparcie banku Goldman Sachs i rozmawia z Koreańską Agencją Kontroli i Prewencji Schorzeń na temat możliwości wykorzystania LNG do chłodzenia szczepionek na koronawirusa. Firma została jednak poproszona o przygotowanie planów na wypadek decyzji pozytywnej. Korea Południowa zamówiła 20 mln dawek szczepionek amerykańskiego Pfizera i niemieckiego BioNtech. Kolejne 20 mln dawek dotrze od Moderny i AstraZeneca, a kolejne cztery mln zapewni Johnson and Johnson. Dostawy mają ruszyć najpóźniej w marcu i pozwolić na zaszczepienie 34 mln mieszkańców Korei Południowej, której populacja przekracza 50 mln.

Reuters/Wojciech Jakóbik