W tym roku Polska otrzymała z KPO około 67 mld zł

W 2024 roku Polska otrzymała ok. 67 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. To suma środków z pierwszego wniosku, w ramach którego wypłacono 27 mld zł oraz drugiego i trzeciego, z których wypłacono 40 mld zł. Pod koniec grudnia 2024 roku minister funduszy złożyła kolejne dwa wnioski na łączną kwotę ok. 30 mld zł.

Pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności został wysłany do Komisji Europejskiej 15 grudnia 2023 roku. W ramach tego wniosku Polska otrzymała ok. 27 mld zł, a środki wpłynęły do naszego kraju w kwietniu tego roku.

Dwa kolejne wnioski o płatność ministerstwo złożyło 13 września 2024 roku. Komisja Europejska oraz resort funduszy i polityki regionalnej poinformowały o otrzymaniu tych środków 17 grudnia 2024 roku. W ramach drugiego i trzeciego wniosku Polska otrzymała z KPO ok. 40 mld zł.

Miliardy złotych na inwestycje

– Otrzymaliśmy kolejne miliardy złotych na inwestycje. Środki z KPO pójdą m.in. na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, szybki internet, docieplenie budynków, modernizację sieci energetycznych czy budowę elektrowni wiatrowych – przekazała wówczas minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, cytowana w komunikacie resortu.

Szefowa MFiPR 27 grudnia podpisała czwarty i piąty wniosek o płatność z KPO. Jak przekazał resort, z obu wniosków w przyszłym roku do Polski ma wpłynąć do 30 mld zł, a wartość zaplanowanych inwestycji w 2025 roku to ponad 90 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na nowe miejsca w żłobkach, dostęp do szerokopasmowego internetu, opiekę kardiologiczną w szpitalach, transformację energetyczną i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

W komunikacie zaznaczono, że czwarty i piąty wniosek o płatność z KPO zawierają 41 kamieni milowych i wskaźników. – Obejmują one realizację reform i inwestycji z takich obszarów jak: odporne społeczeństwo, mobilność oraz czysta i bezpieczna energetyka czy też nowoczesna edukacja i rolnictwo – napisano.

W 2024 roku dokonano też jednej dużej rewizji KPO. Objęła ona 18 reform – 12 z części grantowej i 6 z części pożyczkowej – oraz 39 inwestycji. Rada UE przyjęła zmiany w połowie lipca Komisja Europejska zaakceptowała ok. 95 procent zmian, o które wnioskowała Polska; jedną z najważniejszych była zamiana podatku od pojazdów spalinowych na system dopłat do zakupu, wynajmu i leasingu samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne.

Jak informowała szefowa resortu funduszy w 2025 roku będą miały miejsce dwie kolejne rewizje KPO – mała techniczna i duża techniczna. Celem obu jest dostosowanie KPO do obecnych, realnych potrzeb. Pierwsza rewizja rozpocznie się w styczniu, druga ma rozpocząć się po otrzymaniu przez Polskę płatności z czwartego i piątego wniosku.

Według ministerstwa od początku 2024 roku największą kwotę z KPO do tej pory przeznaczono na program Czyste Powietrze – blisko 3,75 mld zł. Dalej znalazły się inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu wypłaty – ok. 922 mln zł, zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam wypłaty – ponad 485 mln zł oraz pasażerski tabor kolejowy – blisko 360 mln zł.

MFiPR informowało też, że do 13 grudnia 2024 roku zawarto 630 tys. umów na kwotę ponad 41,8 mld zł, co stanowi 15,9 procent wszystkich środków z KPO. Umowy w części dotacyjnej opiewają na 40,3 mld zł, co stanowi 36 procent środków. Wartość umów w części pożyczkowej wyniosła z kolei ponad 1,4 mld zł (1 procent środków).

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który ma wzmocnić polską gospodarkę, ma pomóc Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele, zrealizować nowe inwestycje, przyśpieszyć wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie. W ramach programu Polska otrzymuje pieniądze w postaci bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek.

Po rewizji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Polska ma otrzymać z KPO 59,8 mld euro (257,1 mld zł), w tym 25,27 mld euro (108,6 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (148,5 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 procent) oraz transformację cyfrową (21,28 procent).

Polska Agencja Prasowa / Biznes Alert