Premier potwierdza, że będzie podatek od samochodów spalinowych w ramach KPO Alert

Premier RP zapowiedział wdrożenie kamienia milowego w postaci obciążeń dla właścicieli samochodów spalinowych mających zachęcić do porzucenia paliw kopalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

– Wszelkie zmiany związane z Krajowym Planem Odbudowy wiążą się z poprawą naszego klimatu, a więc transformacja energetyczna jest jednym z głównych elementów tego programu. Wszystko co będzie służyło poprawie efektywności energetycznej. Samochody spalające mniej będą miały preferencje – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Jeden z kamieni milowych do realizacji w ramach KPO to podwyższenie opłaty rejestracyjnej za samochody spalinowe do 2024 roku, wprowadzenia stref niskoemisyjnych w największych miastach do 2025 roku oraz wprowadzenia podatku od takich aut do 2026 roku. – Chcemy jak najszybciej odciąć się od surowców z Rosji. To ropa i gaz. Chcemy też uniezależnić się od wszystkich paliw kopalnych, by nie płacić za nie wysokich cen – wyliczał premier.

Wojciech Jakóbik