Ministrowie finansów państw UE zagłosują nad polskim KPO. Decyzja już dziś Alert

Spotkanie Rady UE w Luksemburgu będzie kluczowe dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Po pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Europejską, przyszedł czas na decyzję ministrów finansów państw unijnych. W Luksemburgu ma zapaść decyzja o przyznaniu środków dla Polski.

Rady EU zadecyduje jakie będą dalsze losy KPO

Ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej będą rozmawiać o polskim Krajowym Planie Odbudowy. Spotkanie odbędzie się dziś (tj. 17.06.2022) w Luksemburgu i ma kluczowe znaczenie dla KPO. Jeśli Rada UE przyjmie wniosek Polski, wtedy dofinansowanie państwa wyniesie 23,9 miliardów złotych. Rząd Polski wnioskował również o pożyczkę w ramach Funduszu Odbudowy w wysokości 11,5 miliardów złotych. UE przeznaczyło w sumie 800 miliardów euro do podziału między państwa członkowskie. Komisja Europejska przyznała dotąd pieniądze dla 25 z 27 państw członkowskich.

Jeżeli KPO dostanie akceptację Rady UE, rząd musi wdrożyć zmiany w prawie. To warunek konieczny jeżeli pieniądze mają trafić do kraju. Do końca czerwca powinny zostać wprowadzone reformy w sądownictwie żeby w lipcu rząd mógł wnioskować do KE o ostateczne przyznanie funduszy Następnie Komisja ma dwa miesiące na rozpatrzenie prośby. Rozpoczęcie realizacji KPO zależy między innymi od harmonogramu wypłat środków, który określa KE. Na tem moment nie wiadomo kiedy mogłoby do tego dojść. Każde państwo musi wdrożyć określone w KPO reformy oraz inwestycje do końca 2026 roku.

W 2020 roku przez przywódców państw członkowskich został ustalony budżet na lata 2021-2027 oraz Fundusz Odbudowy. Z tego UE finansuje środki na odbudowę gospodarki państw członkowskich po pandemii wirusa covid.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska