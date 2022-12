Krytyka „hochsztaplerstwa klimatycznego” wkracza do głównego nurtu w Niemczech Alert

Niemiecki projekt medialny The Pioneer założony przez byłego redaktora naczelnego Handelsblatt Gabora Steingarta zwraca uwagę na rolę “hochsztaplerów klimatycznych”, którzy zaczęli wieść prym w dyskusji na temat ochrony klimatu.

Flaga Niemiec. Fot. Wikimedia Commons

Krytyka „hochsztaplerstwa klimatycznego”

„Hochsztaplerzy klimatyczni” to firmy lub instytucje, które ogłaszają nierealne i niemożliwe do spełnienia cele i zadania związane z ochroną klimatu; robią to, bo czerpią z tego polityczny i ekonomiczny kapitał, nie ponosząc za to odpowiedzialności.

– Ci ludzie, firmy i partie brzmią jak rewolucjoniści, a w rzeczywistości są oszustami. Dzień, w którym oszustwo zostaje ujawnione, jest zazwyczaj poza okresem wyborczym lub ich kadencją jako prezesów – czytamy na The Pioneer.

Dziennikarze uważają to za nader ryzykowną grę, która rodzi tylko rozczarowanie. – Tu gra się z ideałami młodości. W ten sposób hoduje się aktywistów, a w najgorszym wypadku nawet terrorystów klimatycznych – podaje The Pioneer.

Jednym z przykładów hochsztaplerstwa klimatycznego jest koncern Amazon, który ogłosił, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2040 roku, a jednocześnie zakupił flotę samochodów ciężarowych z silnikami diesla, które mają dostarczać zakupy do klientów. The Pioneer uważa, że hochsztaplerstwo klimatyczne jest jednym z powodów klęski Energiewende w Niemczech.

The Pioneer/Aleksandra Fedorska