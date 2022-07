Plan ratunkowy na Węgrzech zakłada limity dostaw energii i gazu Alert

Węgrzy reagują na kryzys energetyczny. Rząd przedstawił siedmiopunktowy plan działania, który wejdzie w życie w sierpniu. – Od przyszłego miesiąca zostaną obniżone ceny gazu i energii elektrycznej – zapowiadają władze, ale jednocześnie zapowiadają limity dostaw.

Budapeszt, parlament węgierski. Źródło: Flickr

W odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany głównie ograniczeniem dostaw gazu z Rosji do Europy, Węgrzy zwiększają wydobycie gazu z 1,5 do 2 miliardów metrów sześciennych. Do końca roku zwiększą również wydobycie węgla do maksimum. Bloki Elektrowni Mátra zostaną ponownie uruchomione, aby zwiększyć dostawy energii do gospodarstw domowych. Węgrzy wydłużą również godziny pracy elektrowni jądrowej Paks.

– Ci, którzy konsumują powyżej średniej, proszeni są o ograniczenie konsumpcji lub zapłacenie ceny rynkowej. Od sierpnia zostaną obniżone ceny gazu i energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych – zapowiada rząd.

Według rządu, ograniczenie zużycia nie dotknie trzech czwartych rodzin. Komisarz ds. mediów Szilárd Németh powiedział, że w przypadku wysokiej konsumpcji należy zapłacić tylko różnicę. Środki nie będą dotyczyć osób korzystających z sieci ciepłowniczych. Limit zużycia dla rodzin wielodzietnych pozostanie taki sam dla gazu, w ich przypadku wyniesie 2329 metrów sześciennych. Na każde dziecko przypada kolejne 300 metrów sześciennych. Na pytanie portalu 444 informującego o powyższych planach rządu Gergely Gulyás odparł, że nie ma kompensacji między elektrycznością a gazem, więc jeśli ktoś ogrzewa prądem, też nie otrzyma rekompensaty. Według Gulyása trudno oszacować, jaki to dochód oznacza dla państwa, ponieważ cena rynkowa może się zmienić.

W odpowiedzi na pytanie dziennikarza Gergely Gulyás powiedział, że ma planów podobnych podobnych restrykcji w związku z zamrożeniem cen benzyny. Prawdą jest, że Zsolt Hernádi, prezes MOL, uznał w weekend cenę benzyny 480 za niemożliwą do utrzymania.

444.hu/Jędrzej Stachura