Hnatio: Tauron zaspokoi zapotrzebowanie na węgiel ze swoich kopalni

Tauron zaspokoi zapotrzebowanie na węgiel ze swoich kopalni

Kopalnie Taurona będą chciały w pełni pokryć nasze zapotrzebowanie, jeśli to się nie uda, dokupimy go w polskich kopalniach – powiedział Krzysztof Hnatio, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji w Tauronie podczas Forum Wizja Rozwoju.

Forum Wizja Rozwoju 2022. Fot. BiznesAlert.pl

Krzysztof Hnatio na Forum Wizja Rozwoju

– To dobra informacja, że Tauron w pierwszym kwartale tego roku miał lepsze wyniki niż w zeszłym roku. Tauron tylko w części należy do Skarbu Państwa, ma też wielu innych akcjonariuszy. Tauron ma swoje elektrownie, praktycznie wszystkie pracują na węglu kamiennym. Kiedy nastał kryzys, musieliśmy produkować maksymalnie dużo energii, bo było ryzyko, że jej zabraknie, i był to większy problem niż wzrost cen. Pracujemy efektywniej. Drugą przyczyną jest to, że mamy swój zakład dystrybucyjny – powiedział Krzysztof Hnatio.

– Ceny spotowe energii elektrycznej wzrosły niemal trzykrotnie. Prezes URE zatwierdza taryfy uwzględniając koszty produkcji. Mamy też swoje kopalnie, z których wyprodukowaliśmy naszą energię. Dlatego nie odczuliśmy tego, że do Polski przestał płynąć węgiel ze wschodu. Nasze zyski nie są takie wysokie w stosunku do tego, co działo się na rynkach energii w całej Europie. Bezpieczeństwo energetyczne oparte jest na tym, co posiadamy w kraju, a nie w tym, co sprowadzamy. W 2016 roku uważałem, że trzeba rozbudować zdolności magazynowe dla gazu, mogłyby one wzrosnąć do 5,5 mld m sześc. Budowaliśmy interkonektory, ale nikt nie pytał o to, co się stanie, jeśli wojna będzie się przedłużać i trudniej będzie importować gaz – powiiedział.

– Tauron jest w dobrej sytuacji, bo ma swoje dobre kopalnie. Możemy wydobywać węgiel długo, zasoby są duże. W tym roku zwiększymy wydobycie węgla. Polska nie może się godzić na wszystko, co wymyśla Unia Europejska. Nawet jeśli mamy OZE, to oprócz tego musimy mieć stabilne źródła. W dłuższej perspektywie nie uciekniemy od technologii jądrowych. Będzie to stanowić o bezpieczeństwie energetycznym, jednocześnie sięgając po nowoczesne technologie. Kopalnie Taurona będą chciały w pełni pokryć nasze zapotrzebowanie, jeśli to się nie uda, dokupimy go w polskich kopalniach – mówił Hnatio.

Opracował Michał Perzyński