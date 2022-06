Nowicki: Dzięki skali Orlen po fuzji z Lotosem będzie funkcjonować bezpiecznie Energetyka

Nie osiągniemy sukcesu, jeśli nie wykorzystamy mądrości organizacji. Tymczasem dzięki skali duży koncern będzie mógł funkcjonować bezpiecznie – powiedział Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu do spraw fuzji i przejęć w Grupie Lotos, podczas konferencji „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu” w Senacie.

Krzysztof Nowicki o fuzji Lotosu z Orlenem

– Fuzje są wykonywane na całym świecie z tych samych przyczyn. Małe podmioty nie będą miały możliwości sprowadzenia nowoczesnych technologii do Polski. Skala nowego koncernu to kwestia kapitalizacji i zdolności do ściągnięcia dużych partnerów. 10 mld złotych zainwestowane w Lotos w ostatnich latach sprawiły, że byliśmy w stanie ściągnąć do Polski partnerów, który dysponują technologiami na przyszłość. Dzięki temu kolejne pokolenia będą miały lepszy potencjał rozwoju. Bez tego będziemy mieć znaczący problem – powiedział Krzysztof Nowicki.

– Skala to też wyzwania. Przeszliśmy przez pandemię, jesteśmy w czasie wojennym. Nie osiągniemy sukcesu, jeśli nie wykorzystamy mądrości organizacji. Trzeba szukać partnerstw na zewnątrz, małe firmy wokół dużego koncernu nadają mu siłę. Tymczasem dzięki skali duży koncern będzie mógł funkcjonować bezpiecznie – dodał Nowicki.

Opracował Michał Perzyński