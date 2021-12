Kto szuka na stronie Taurona, ten nie błądzi Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Tauron prezentuje nową stronę internetową w odpowiedzi na analizę zachowania oraz języka klientów.

Na nowej stronie głównej użytkownik ma bezpośredni dostęp do najpopularniejszych skrótów prowadzących do ważnych informacji, wybranych ofert oraz do funkcjonalności umożliwiających szybkie załatwienie spraw klienckich. – Jest jasno, przejrzyście, czytelnie. Zrezygnowaliśmy ze skomplikowanych kategorii w menu głównym, które obecnie prowadzi do dwóch głównych sekcji – Oferty i Obsługi. Dodatkowo wyposażyliśmy stronę w moduły umożliwiające załatwienie swoich spraw przez Internet. Jest łatwy dostęp do czata, formularzy oraz szablonów, dzięki którym można obliczyć, ile klient zapłaci za prąd – wyjaśnia Daniel Gryt, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w Tauron Polska Energia.

Nowa strona Taurona jest dostępna pod adresem: https://www.tauron.pl/tauron

Tauron/Wojciech Jakóbik