Kurtyka dla BA: Cieszy mnie powyborcze uspokojenie w Czechach w sprawie Turowa Energetyka

Michał Kurtyka minister klimatu i środowiska. Fot. gov.pl.

Czesi chcą powrotu do rozmów z Polakami o Kopalni Turów. – Cieszy mnie zrozumienie samorządowców i powyborcze uspokojenie emocji w czeskim rządzie – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w rozmowie z BiznesAlert.pl.

– Przyjmuję z zadowoleniem otwartość do rozmów po wyborach. Przekazałem otrzymaną propozycję kolegom z rządu, z wyznaczonego uchwała RM zespołu negocjacyjnego, tj. wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua – powiedział nam minister klimatu. -Propozycja jest analizowana i decyzja w tej sprawie wkrótce zostanie podjęta.

– Cieszy mnie zrozumienie samorządowców i powyborcze uspokojenie emocji w czeskim rządzie. Kompleks w Turowie pracuje i produkuję tym samym tanią energię elektryczną, co w aktualnie trwającym kryzysie energetycznym jest dostrzegane przez naszych partnerów w UE, którzy importują od nas energię elektryczną. Chęć powrotu do rozmów po stronie czeskiej to dobra informacja i daje nadzieje na korzystne rozwiązanie sporu, przede wszystkim dla lokalnej społeczności po obu stronach granicy – podsumował Michał Kurtyka.

Opracował Wojciech Jakóbik