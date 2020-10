Kwieciński: Polska może podpowiedzieć Ukrainie w kwestii transformacji energetycznej Energetyka

Jerzy Kwieciński. Fot. Ministerstwo Rozwoju

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński porozmawiał z Wnet.fm o zawartej umowie na poszukiwanie gazu na lwowszczyźnie. – Właśnie podpisaliśmy bardzo ważny dokument, który otwiera nowy etap współpracy pomiędzy PGNiG i ukraińskim partnerem ERU – powiedział szef spółki.

Właściwości, modernizacja i potrzeby

Jerzy Kwieciński poinformował w rozmowie z Wnet.fm, że zgodnie z umową zawartą przez PGNiG z Energy Resources of Ukraine, po ukraińskiej stronie granicy z RP rozpoczną się wspólne działania poszukiwawczo-wydobywcze. – Przypuszczamy, że ukraiński gaz ma te same właściwości, co polski – przyznał.

– Te inwestycje są bardzo korzystne dla znajdującej się na początku transformacji Ukrainy. Możemy im sprzedać wiele pomysłów na modernizację gospodarki – podkreślił Jerzy Kwieciński.

Gość Radia Wnet mówił o postępującym uniezależnianiu się polskiej gospodarki od gazu z Rosji. Tymczasem Ukraina musi się przygotować na zmniejszanie się przesyłu gazu przez jej terytorium. – Jeśli nasze poszukiwania okażą się sukcesem, oznacza to zmniejszenie potrzeb eksportowych Ukrainy – zauważa Kwieciński.

Radio Wnet/Jędrzej Stachura