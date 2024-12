Łada powoli przegrywa z Chińczykiem. Jego auta przejmują motoryzację w Rosji

W ostatnich latach Chiny coraz mocniej zaznaczają swoją pozycję na światowym rynku motoryzacji. Po agresji na Ukrainę, wprowadzeniu sankcji zachodnich i wyjściu koncernów europejskich z Rosji, chińskie samochody zalewają tamtejszy rynek. Według analiz, w 2022 roku auta z Chin stanowiły mniej niż 10 procent rynku rosyjskiego. Dziś mają ponad 50 procent i nie zwalniają.

Z danych, przedstawianych przez międzynarodowe agencje analityczne, wynika, że chińscy producenci samochodów, tacy jak BYD, Geely czy Chery, systematycznie zwiększają swoją obecność na rynku motoryzacyjnym w Rosji.

Awans w rankingu

Dane Autostat i firmy konsultingowej PPK pokazują, że na początku 2022 roku, przed inwazją Rosji na Ukrainę, chińskie samochody stanowiły mniej niż 10 procent rosyjskiego rynku. W sierpniu 2023 roku było to już prawie 56 procent, a według prognoz, Chińczycy zamkną 2024 rok z udziałem na poziomie 58 procent.

Chiny skorzystały na luce, która powstała po wprowadzeniu sankcji zachodnich i zawieszeniu działalności w Rosji przez europejskich gigantów, takich jak Renault, BMW czy Mecedes-Benz.

Jak podaje agencja Reuters, obecnie Rosja i jej samochody stanowią dla Chin największy rynek eksportowy. Co ciekawe, to właśnie w ostatnich dwóch latach awansowała w tym rankingu z 11. na pierwsze miejsce, w 2023 roku notując import na poziomie około 10 miliardów dolarów. Dla porównania, według danych chińskiego urzędu celnego, w 2022 roku było to około 1,5 mld dolarów.

– W pierwszej połowie 2024 roku w Rosji sprzedano 417,5 tys. nowych samochodów z Chin, co stanowi 58 procent całkowitego wolumenu. Ponadto w Moskwie udział chińskich aut wyniósł 69,9 procent, w Petersburgu 74,5 procent, w obwodzie kaliningradzkim – 78,9 procent. Największy popyt obserwuje się w regionach, które dotychczas skupiały się na produktach zachodnich marek – podkreśla Anna Utkina, dyrektor działu komunikacji Avtodom w rozmowie z portalem Otomoto.

Atrakcyjna oferta i aneksja porzuconych zakładów

W ostatnich latach Chiny mocno stawiają na promocję swoich samochodów poza granicami kraju. Widać to m.in. w Polsce i zaangażowaniu BYD na europejskim rynku. W lipcu 2024 roku chiński producent podpisał porozumienie z Ayvens, jedną z największych na świecie firm oferujących leasingi elektryków. Ich współpraca ma prowadzić do „zwiększenia dostępności samochodów elektrycznych dla klientów korporacyjnych i indywidualnych w Europie”.

Chińczycy reklamują w Rosji swój sprzęt jako stosunkowo tani (z cennika chińskiej firmy wynika, że odpowiednik Tesli od BYD jest od niej tańszy o około 200 tysięcy złotych) i zaawansowany technologicznie.

Od 2022 roku, chińscy producenci nawiązują różne współprace z rosyjskimi fabrykami, co pozwala im obniżyć koszty produkcji i usprawniać logistykę na terenie Federacji Rosyjskiej. Przykładowo, w 2023 roku firma Chery otworzyła zakład montażowy w Rosji, co umożliwiło większą dostępność modeli na miejscu. W październiku 2024 roku, jak podaje Reuters, przejęła zaś trzy salony zachodnich konkurentów, w tym Volkswagena i Mercedesa.

Łada prowadzi, ale mniej wyraźnie

Z tegorocznego raportu PPK wynika, że w lutym rosyjscy klienci kupili łącznie około 104 tys. nowych samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 85 procent rok do roku. Miesięczny ranking otwiera Łada ze sprzedażą na poziomie 29 tys. pojazdów. W przypadku rosyjskiego potentata to wzrost o ponad 33 procent.

– Dalsze miejsca zajmuje osiem firm, które stosują chińskie podzespoły, wykorzystują ich technologię bądź mają powiązania z Chinami – wynika z raportu firmy analitycznej Inovev. 10 miejsce zajęła japońska Toyota, której w lutym 2024 roku udało się sprzedać 1,6 tys. egzemplarzy (+13,6 procent).

W 2023 roku sprzedaż Łady w Rosji zmniejszyła się do około 140 tys. egzemplarzy, głównie z powodu trudności z produkcją, brakiem niektórych komponentów, w tym mikroprocesorów, oraz rosnącymi kosztami produkcji. Dla porównania, w 2022 roku sprzedała około 200 tys. egzemplarzy.

Europa, Korea i Japonia żegnają się z Rosją

Najnowsze dane Autostatu świadczą o odwrocie Europy, Korei Południowej i Japonii z rynku rosyjskiego. Przed inwazją te trzy regiony dominowały w Rosji, z udziałem na poziomie 69 procent rynku. Obecnie wynosi on 8,5 procent.

Jędrzej Stachura