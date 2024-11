Tesla ma problem z niemieckimi inspekcjami

Samochody amerykańskiego producenta Tesla, szczególnie często nie przechodzą przez niemieckie inspekcje techniczne (TÜV). Według danych organizacji TÜV, 20,6 procent samochodów tej marki wykazuje znaczące lub nawet niebezpieczne usterki.

Dane, do których odnosi się TÜV, są analiza około dziesięciu milionów głównych inspekcji w okresie od lata 2023 roku do lata 2024 roku. Samochód z najmniejszą liczbą usterek w całym raporcie TÜV 2024 to Volkswagen Sportsvan. Na kolejnych miejscach są Audi Q2 i Audi TT.

Problemy Tesli

Niemieccy inżynierowie organizacji TÜV zwracają uwagę na to, że samochody elektryczne mają częściej problemy z zawieszeniem osi i nie radzą sobie z masą akumulatora trakcyjnego, co prowadzi do przedwczesnego zużycia. Hamulce samochodów elektrycznych to kolejny słaby punkt. Tarcze hamulcowe wykazują częściej wady, bo się szybciej zużywają.

Tesla sprzedała w 2022 roku 69 900 samochodów w Niemczech. W 2023 roku było to 63 600 sztuk.

Handelsblatt / Aleksandra Fedorska