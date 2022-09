Kiedyś będziemy mogli ładować smartfony laserem Alert

Koreańscy naukowcy zdołali przesłać mały ładunek energii na odległość 30 metrów dając nadzieję na zdalne ładowanie urządzeń w przyszłości. Wiązka laserowa może w przyszłości posłużyć do ładowania smartfonów i ułatwić zasilanie w trudnym środowisku.

Badacze z Uniwersytetu Sejong w Seulu przesłali laserem energię o mocy 400 MW na odległość około 30 metrów. Taki ładunek pozwoliłby naładować małe sensory, a gdyby został powiększony mógłby na przykład służyć do zdalnego ładowania smartfonów oraz innych urządzeń. Laser ślący taką energię nie tworzy zagrożenia i pozwala przesłać energię do urządzenia bez specjalnych odbiorników pośredniczących jak uchwyty do ładowania znane z ładowarek bezprzewodowych stosowanych obecnie. Potrzebny jest nadajnik i odbiornik, oba o wielkości 10 na 10 milimetrów do instalowania w urządzeniach.

Ta nowa technologia mogłaby w przyszłości ograniczyć zużycie kabli oraz zwiększyć bezpieczeństwo przesyłu energii w środowisku zagrażającym pożarem lub interferencją.

Optics Express/Wojciech Jakóbik