PLK: linia kolejowa z Kartuz do Lęborka ze statusem inwestycji towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w środę, że Ministerstwo Przemysłu nadało linii kolejowej nr 229 między Kartuzami a Lęborkiem status inwestycji towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej. To kolejny istotny krok ku zapewnieniu kolejowego dostępu do inwestycji – podkreśliła spółka.

– Po modernizacji odcinek linii nr 229 między Kartuzami a Lęborkiem będzie stanowił alternatywne połączenie kolejowe do planowanej elektrowni jądrowej – poinformował w przesłanym PAP komunikacie Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Spółka podkreśliła, że o znaczeniu zadania świadczy fakt, iż decyzją Ministerstwa Przemysłu nadany został mu status inwestycji towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej.

– To kolejny istotny krok ku zapewnieniu kolejowego dostępu do planowanej elektrowni jądrowej w czasie jej budowy oraz późniejszej eksploatacji. Zrobimy wszystko, aby sprawnie i terminowo wywiązać się z zobowiązań. Na tę inwestycję czeka całe Pomorze i polska gospodarka, ale także mieszkańcy tej części regionu, którzy po wielu latach ponownie będą mogli skorzystać z połączeń kolejowych – ocenił, cytowany w informacji, członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki.

Zgodnie z informacją PKP PLK spółka jest w trakcie wyboru wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Lębork”.

– Zwycięzca przetargu przygotuje projekt inwestycji oraz zrealizuje prace budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w III kw. br., a zakończenie inwestycji w I kw. 2028 roku – wyjaśnił Zieliński.

Wskazał, że ostatni raz regularne połączenia kolejowe na trasie Kartuzy – Lębork były prowadzone w 2000 roku.

– W ramach inwestycji przebudujemy stacje i przystanki, dostosowując je do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstaną również nowe przystanki. Pociągi na 60-kilometrowej trasie pojadą z prędkością do 120 km/h. Pełen zakres prac poznamy po przygotowaniu dokumentacji projektowej – zapowiedział Zieliński.

Podkreślił ponadto, że modernizacja linii nr 229 na tym odcinku zapewni alternatywny dojazd do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, w tym sprawny i bezpieczny transport ładunków podczas jej budowy i eksploatacji.

– Umożliwi także dojazd do Trójmiasta przez Kartuzy dla zachodniej części woj. pomorskiego, zwłaszcza dla podróżnych ze Słupska i Lęborka, podczas zamknięć torowych na zaplanowanej do modernizacji linii nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork – dodał.

PLK podały, że dostęp do elektrowni jądrowej w gminie Choczewo zapewniony będzie w pierwszym etapie od strony Lęborka.

– Zmodernizujemy również linię nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo oraz zbudujemy nowe odcinki linii z Choczewa, poprzez elektrownię jądrową, do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica. Do elektrowni dojadą pociągi towarowe o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś). Zmodernizujemy stacje i przystanki, budując także nowe miejsca zatrzymań pociągów. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h (na trasie Lębork – Łeba do 120 km/h), a towarowe do 120 km/h – podkreślono w informacji.

Aktualnie spółka jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”.

– Pierwsze przetargi na prace budowlane planujemy ogłosić jeszcze w tym roku, zaczynając od modernizacji linii Lębork – Łeba. Zakończenie prac projektowych wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych planowane jest w 2026 r., a zakończenie prac budowlanych w 2029 roku – poinformowały PKP PLK.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 roku, a rząd ma deklaracje wykonawcy, że od tego momentu potrzebuje siedmiu lat na zakończenie procesu budowy.

