Linie lotnicze alarmują: opóźnienia w systemie NEATS utrudniają przestrzeganie przepisów UE

Linie lotnicze wskazują, że nie mogą jeszcze przestrzegać nowych przepisów UE dotyczących monitorowania zanieczyszczeń, ponieważ system NEATS, kluczowy dla raportowania, nie został uruchomiony.

Nowe regulacje Unii Europejskiej wymagają od przewoźników lotniczych monitorowania emisji sadzy, tlenków azotu i pary wodnej, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. System NEATS, który miał usprawnić zbieranie danych, pozostaje w fazie rozwoju. Brak jasności zmusza linie lotnicze do rozważania alternatywnych rozwiązań, co generuje dodatkowe koszty.

Organizacje branżowe, takie jak Airlines for Europe, apelują do Komisji Europejskiej o przesunięcie terminów raportowania, argumentując, że obecne opóźnienia utrudniają przygotowanie się do nowych wymogów. Przewoźnicy mają czas do marca 2025 roku na przedstawienie pierwszych danych, jednak nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do kar finansowych.

Tymczasem Komisja Europejska zapewnia, że system NEATS zostanie uruchomiony w 2025 roku i konsultacje z branżą rozpoczną się w najbliższych miesiącach. Organizacje ekologiczne, jak Transport & Environment, ostrzegają jednak przed opóźnieniem wprowadzania przepisów, podkreślając, że to jedyne na świecie regulacje uwzględniające emisje inne niż CO2.

Reuters / BiznesAlert.pl