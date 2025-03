Litwa i Łotwa dorzucą gigawaty z morza do sieci europejskiej. Opracują plan z Niemcami na pohybel Rosji

Litwa i Łotwa planują rozbudowę interkonektorów, które umożliwią dodatkowy przesył 2-3 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej. W lutym oba kraje porzuciły pierścień energetyczny BRELL, łączący je m.in. z Rosją i Białorusią. Wkrótce przedstawią 10-letni plan rozwojowy dla połączenia z Niemcami, aby wykorzystać przyszłą nadpodaż z OZE.

Litwa zapowiada rozbudowę sieci przesyłowych energii z Morza Bałtyckiego we współpracy z Łotwą. Na początku lutego 2025 roku Litwini i Łotysze zrezygnowali z udziału w pierścieniu energetycznym BRELL, który od czasów sowieckich łączył Białoruś, Rosję, Estonię, Łotwę i Litwę. Dziś prognozują u siebie nadpodaż energii ze źródeł odnawialnych w 2028 roku i planują dorzucić do europejskiej sieci od 2 do 3 GW dzięki rozbudowie połączenia z Niemcami.

Nadpodaż, wyspy i kabel do Niemiec

– Z perspektywy litewskiej agenda energetyczna polega na przejściu do zrównoważonego miksu energetycznego w 2028 roku. Wówczas będziemy mieli nadpodaż energii ze źródeł odnawialnych. Nasza koncepcja polega na rozwoju Baltic Energy Center, którego celem jest budowa wysp energetycznych na Litwie i Łotwie oraz rozbudowa interkonektorów o mocy 2-3 GW do Niemiec. Dodatkowe połączenie z infrastrukturą europejską pozwoli uwolnić cały potencjał morski Litwy i Łotwy oraz dodanie 2-3 GW do sieci – powiedział Gabriel Gorbacevski, attache Litwy do spraw energetyki, podczas Baltic Energy Business Forum w Gdańsku.

– Wkrótce, wspólnie z Łotyszami i Niemcami zamierzamy opracować 10-letni plan rozwojowy. Obecnie trwają prace, aby to osiągnąć – dodał.

Attache podkreślił, że interkonektor do Niemiec umożliwi rozbudowę dodatkowych mocy w energetyce wiatrowej. – W ten sposób możemy wspierać państwa Europy Środkowej i wnieść nasz wkład w bezpieczeństwo i energetykę odnawialną regionu – powiedział Gabriel Gorbacevski.

Bałtyk w danych

Według najnowszego raportu S&P, potencjał regionu Morza Bałtyckiego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej wynosi 93 GW, z którego ok. 3 GW są częściowo uruchomione. Dla porównania, na Morzu Północnym to 32 GW. Z przedstawionych danych wynika, że na Bałtyku można zainstalować 4,4 tys. źródeł OZE. To ponad czterokrotnie więcej niż stanowiła całkowita, regionalna produkcja energii w 2023 roku.

Jędrzej Stachura