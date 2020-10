Największy magazyn energii ma pomóc Litwie w energetycznym odcięciu się od Rosji Alert

Źródło: Litgrid

Litwa zbuduje jeden z największych systemów magazynowania energii na świecie do końca 2021 roku. Ma to zapewnić płynne dostawy energii w sytuacji, gdy Litwa oraz inne kraje bałtyckie odłączą się od rosyjskiej sieci elektroenergetycznej.

Bezpieczeństwo i stabilizacja systemu energetycznego

Rząd Wilnie planuje zainwestować sto milionów euro w instalację czterech magazynów energii o mocy 50 MW i pojemności co najmniej 200 MWh. Taką informację przekazał agencji Reuters minister energetyki Zygimantas Vaiciunas. – Będzie to jeden z największych i najbardziej innowacyjnych systemu magazynów na świecie – powiedział. Państwa bałtyckie, Polska i Komisja Europejska zawarły w 2018 roku porozumienie o przyłączeniu swoich sieci energetycznych do Europy kontynentalnej do 2025 roku i zerwaniu ich zależności od Rosji. W ubiegły piątek w ramach unijnego funduszu CEF, Komisja przeznaczyła na rozbudowę połączeń przesyłowych między Polską a krajami bałtyckimi, w tym budowę kabla podmorskiego Harmony Link, blisko 720 mln euro.

Poza zabezpieczeniem sieci, magazyny na Litwie będą wspierać rozwój produkcji energii odnawialnej. Litwa spodziewa się zwiększyć swoje moce wytwórcze ze źródeł odnawialnych z 1,8 gigawata (GW) w 2019 roku do o 4 GW w 2030 roku.

Akumulatory rosną w siłę

Według informacji Departamentu Energii USA, dwa największe projekty akumulatorów litowo-jonowych, które mają powstać w Kalifornii, to 450 MW Crimson Energy Storage i 300 MW Vistra Moss Landing Energy Storage. Chiny także chcą budować podobny projekt o mocy 200 MW w Dalian. We wrześniu francuski producent energii Neoen zakończył rozbudowę rezerwy mocy Hornsdale w Australii Południowej, podnosząc całkowitą do 150 MW.

Podobne systemy, choć na razie na mniejszą skalę, zaczynają działać w Polsce. Energa oraz japońscy partnerzy projektu demonstracyjnego z zakresu inteligentnych sieci w Polsce, mającego na celu wsparcie rozwoju OZE poprzez budowę hybrydowego magazynu energii (BESS) na terenie farmy wiatrowej Bystra, przekazał, że osiągnął on w czerwcu 2020 roku fazę monitorowania, a 25 września wszedł w fazę demonstracyjną.

Systemy magazynowania baterii będą odgrywać istotną rolę w przejściu na bezemisyjny system energetyczny, ponieważ mogą magazynować nadwyżki energii wiatrowej i słonecznej oraz kompensować czasy, w których wytwarzają mniej energii.

Reuters/Bartłomiej Sawicki